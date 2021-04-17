推特網頁版當機！ 無法登入也不能看推文

目前推特網頁版無法登入。（擷取自推特）

2021/04/17 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕歐美日流行社交平台推特（Twitter）稍早出現故障問題，網頁頁面不僅無法登入，搜尋功能也停擺，因此也無法瀏覽頁面，目前僅能透過「流行趨勢」功能來觀看推文，但手機平台似乎沒有受到影響。

目前與「推特故障」（Twitter不具合）等有關的主題已成為推特上最熱門話題之一。

以BBC NEWS頁面為例，頁面推文無法顯示。（擷取自推特）

目前「推特故障」等有關的主題已成為推特上最熱門的話題。（擷取自推特）

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