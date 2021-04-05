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    刪違法訊息要等81小時 俄國延長推特降速懲罰

    俄羅斯政府5日表示，他們將延長對推特的降速懲罰至5月15日。（路透檔案照）

    俄羅斯政府5日表示，他們將延長對推特的降速懲罰至5月15日。（路透檔案照）

    2021/04/05 21:20

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕俄羅斯政府5日表示，他們雖然已經注意到推特（Twitter）正在加速刪除平台上的「被禁止內容」，但仍決定將延長對推特的降速懲罰至5月15日。

    俄羅斯官方的媒體監督單位「Roskomnadzor」5日發表聲明，指出推特公司與俄羅斯政府已經於4月1日會面，雙方也在會中達成協議，俄羅斯政府將給予推特更多時間，並了解推特已經著手加速刪除平台上的被禁止內容。但「Roskomnadzor」指出，推特在收到請求後，平均需花81小時才會移除違法內容，遠高於俄羅斯法律要求的24小時。

    推特公司也證實了與俄羅斯政府的談話，表示這是一次成果豐碩的談話，針對雙方如何合作，以確保非法內容的報告迅速地被處理。

    俄羅斯政府今年曾指控推特與其他社群媒體，未刪除違法鼓勵兒童參與反克里姆林宮示威活動的文章。Roskomnadzor也希望推特能刪除包含兒童色情、毒品暴力內容，與呼籲未成年人自殺的文章。

    推特公司否認平台被用於促進非法活動，強調他們對兒童性剝削的零容忍，也禁止推廣自殺與自殘。俄羅斯政府日前宣布將降速懲罰推特後，推特公司曾表示，他們憂心言論自由受到影響。

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