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    提前投票戴川普帽子被勸阻 美國莽男痛毆高齡選務人員

    美國德州提前投票傳出插曲，有選民戴著支持川普的帽子被要求拿下，竟氣得痛毆69歲的選務人員。德州提前投票示意圖。（彭博）

    美國德州提前投票傳出插曲，有選民戴著支持川普的帽子被要求拿下，竟氣得痛毆69歲的選務人員。德州提前投票示意圖。（彭博）

    2024/10/27 11:20

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州舉行2024總統大選提前投票傳出插曲，男子盧森伯格（Jesse Lutzenberger）於24日前往聖安東尼奧圖書館投票所時，由於戴著支持川普的帽子被要求拿下，竟氣得痛毆69歲的選務人員，目前已被拘留。

    《CBS》報導，德州法律規定，在投票所內不得穿著支持、反對候選人的服飾，但盧森伯格當天戴著大紅色的「MAGA or TRUMP」棒球帽，在選務人員提醒後脫帽投票。

    管轄此案的比爾郡（Bexar County）警長薩拉查（Javier Salazar）透露，盧森伯格投完票準備離開時又戴上帽子，此時69歲的選務人員告訴他建物內就是不可以戴，沒想到盧森伯格突然揮肘、痛毆對方臉部多次。

    薩拉查指出，盧森伯格被捕後面臨襲擊老年人的重罪，可能還有其他指控。薩拉查說，在提前投票時發生過好幾次違禁服飾個案，這些選民在被告知規定後都相當配合，因為這種小事入獄真的很不值得。

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