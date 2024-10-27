賀錦麗狂批川普「法西斯」惹議 ！共和黨內警告潛在風險

美國大選臨近，賀錦麗言論加劇兩黨緊張關係。（美聯社）

2024/10/27 11:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統賀錦麗 （Kamala Harris）近期聲勢下滑，一再稱川普 （Donald Trump） 為「法西斯」，已引發共和黨內強烈反彈。參議院共和黨領袖麥康奈爾 （Mitch McConnell） 與眾議院議長強生 （Mike Johnson） 發表聯合聲明，罕見地公開要求賀錦麗停止使用此類「危險的言論」，並警告其可能引發政治暴力。

福斯新聞網（Fox News）報導，這份聲明於大選前不到兩週發出，共和黨領袖強調川普近幾個月來兩度遭遇暗殺未遂，並指出賀錦麗的言論正是在此敏感時刻，火上加油，加劇政治對立。 他們警告，將政治對手貼上「法西斯」等極端標籤，可能助長暴力行為，危及美國人民的生命和國家機構的穩定。

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聲明中明確表示：「賀錦麗副總統或許希望贏得美國人民的信任，然而，她必須首先放棄那些煽動性且不負責任的言論，這些言論危及美國人民的生命與制度。」共和黨領袖並呼籲賀錦麗正視對川普的持續威脅，停止激化緊張局勢，協助確保川普獲得必要的安全保護。

針對共和黨的批評，賀錦麗在隨後的CNN政見發表會上回應，她堅稱自己反對任何形式的政治暴力，但同時也重申川普對美國構成的威脅，並引用川普前白宮幕僚長凱利 （John Kelly） 將川普形容為「徹頭徹尾的法西斯」的說法來佐證其立場。 賀錦麗表示，美國人民有權知道真相。

賀錦麗並未直接回應共和黨領袖關於其言論可能引發暴力的警告，而是再次強調川普的不適任，並藉由引用凱利將軍等人的說法，來支持其對川普的負面評價。

在美國大選進入最後階段之際，賀錦麗的言論引發的爭議，凸顯了當前美國社會高度政治對立的現狀，以及政治人物言論所可能產生的影響。 這場爭論的後續發展，值得持續關注。

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