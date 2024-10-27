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    印度航空業短期內遇上百起炸彈威脅 當局焦頭爛額

    印度各大航空公司的國際線、國內線航班，短期內收到150至160起炸彈威脅。印度客機示意圖。（歐新社）

    印度各大航空公司的國際線、國內線航班，短期內收到150至160起炸彈威脅。印度客機示意圖。（歐新社）

    2024/10/27 10:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度即將迎來重要節日排燈節，不少海內外民眾都搭機前往家鄉準備慶祝，但各大航空公司的國際線、國內線航班，從10月中旬就開始持續收到炸彈威脅，目前已累計至150至160起，使得乘客人心惶惶，當局為了抓捕嫌犯也忙得焦頭爛額。

    《CNN》報導，印度靛藍航空（IndiGo Airlines）表示，公司從本月20日開始的短短4天內，就收到了近30起炸彈恐嚇，其餘受害者包括印度航空（Air India）、印度快捷航空（Air India Express）、阿卡薩航空（Akasa Airlines）、香料航空（SpiceJet）、聯盟航空（Alliance Air）等等。

    上週，印度航空準備飛往美國伊利諾州芝加哥的客機，由於炸彈威脅被迫在加拿大最北城市、位於北極地區的伊魁特緊急降落；印度快捷航空飛往新加坡的班機，由於同樣問題迫使星國出動戰機護航，並派出拆彈小組在一旁等候。

    印度航空業的炸彈威脅事件並不罕見，但這段時間的次數是前所未有，主要是透過電子郵件和社群平台發布恐嚇訊息。上個星期，孟買警方逮捕了涉嫌在社交平台X上威脅靛藍航空的未成年人，還有另1名未成年人正在接受調查。

    雖然業者並未透露損失金額，但印度航空專家拉扎爾（Sanjay Lazar）表示，從落地費、為了安全降落空中排放燃油、拆彈小組費以及安置旅客的花費來看，每間航空公司可能都損失了數十萬美元，整個印度航空業總計損失了數百萬美元左右。

    雖然印度民航部長奈杜（Kinjarapu Ram Mohan Naidu）指稱炸彈威脅是未成年人、惡作劇人士所犯下，但當局尚未確認真正的幕後黑手是誰，而且嫌犯可能以VPN隱藏位置，不能排除是海外人士犯案。

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