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    「奶茶聯盟」1周年！ Twitter推表情符號慶祝

    緬甸軍方今年2月發動政變後，這股「奶茶聯盟」風潮傳入緬甸。（法新社）

    緬甸軍方今年2月發動政變後，這股「奶茶聯盟」風潮傳入緬甸。（法新社）

    2021/04/08 17:45

    〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體巨頭推特（Twitter）今（8）日宣布，即日起推出「奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）表情符號（emoji），以慶祝「奶茶聯盟成立一周年」。

    推特公共政策團隊今日發布推文表示，奶茶聯盟是一個網上團結聯盟，2020年4月以Twitter迷因（meme）的形式誕生，在港台泰緬及全球社會運動者和公民的帶領下，成為一場全球民主派運動。

    《法新社》指出，這個聯盟以香港、泰國和台灣對含糖茶飲共同的熱愛命名，展現跨國界團結以及對威權中國共同的恐懼。緬甸軍方今年2月發動政變後，這股「奶茶聯盟」風潮傳入緬甸；當地早餐主食會搭配煉乳調和的茶飲。

    推特表示，「為了慶祝#奶茶聯盟誕生一周年，我們設計出一款表情符號，搭配聯盟首度在網路上形成的地區3種奶茶的顏色。」推特也呼籲用戶參與討論，共同支持「奶茶聯盟」。

    當用戶在推特發文時，不論輸入「#milkalliance」、「#nnevvy」，或者中文繁體字、中文簡體字、韓文、緬甸文、泰文的「#奶茶聯盟」，都會出現推特特地設計的專屬圖案。

    香港民運人士黃之鋒推文回應這項消息：「永遠團結，不論時代有多艱難。」，並附上英文和中文版本的「#奶茶聯盟」標籤。

    推特表示，在過去一年中，推特上有超過1100萬則推文含有#MilkTeaAlliance標籤，去年4月首度出現時最多人使用，緬甸政變時又再度成為熱門標籤。

    《香港01》報導，中國外交部發言人趙立堅、華春瑩，以及官媒《環球時報》總編輯胡錫進等官方人士，都在推特設有帳號，他們將如何回應此事受到網友關注。

    當用戶在推特發文時，不論輸入「#milkalliance」、「#nnevvy」，或者中文繁體字、中文簡體字、韓文、緬甸文、泰文的「#奶茶聯盟」，都會出現推特特地設計的專屬圖案。（圖擷取自推特）

    當用戶在推特發文時，不論輸入「#milkalliance」、「#nnevvy」，或者中文繁體字、中文簡體字、韓文、緬甸文、泰文的「#奶茶聯盟」，都會出現推特特地設計的專屬圖案。（圖擷取自推特）

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