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    反送中救出8名受困示威者 香港父子流亡抵美尋政治庇護

    香港理工大學（理大）在反送中運動時期成為警民衝突的戰場。（路透）

    香港理工大學（理大）在反送中運動時期成為警民衝突的戰場。（路透）

    2021/04/15 14:22

    〔即時新聞／綜合報導〕前年香港爆發反送中運動，港警和人民出現嚴重衝突，多名示威者遭毆打、拘留及判刑，當時香港理工大學（理大）成為警民衝突的戰場，示威者受困多日。當初曾救出8名示威者的李姓父子，因為擔心香港當局秋後算帳，選擇輾轉流亡抵美，將尋求美國政治庇護。

    香港2019年爆發反送中運動，11月時香港理工大學成警民衝突戰場，警方祭出催淚彈、水砲等武器對付示威者，理大當時多名示威者受困多日但仍奮力反抗，受傷人士眾多，數千人遭捕，事後這段過程被拍成紀錄片《理大圍城》。

    根據《大紀元》報導，李姓男子16歲的長子投身反送中運動，當時也被困在理大中，李男挺兒衝入學校，並救出8名受困的年輕示威者，卻在離開後碰上警察而遭逮捕，李男長子回憶道，港警當下恐嚇要殺害他，並棄屍大海，「香港警察已經無法無天，比黑社會還恐怖」。

    李男一家人在香港生活，意識到中共有多糟，而後也反對香港推行洗腦似的國家教育，他們從2014年雨傘革命開始，就不曾缺席香港公民運動。在反送中時期，李男多半擔任後勤支援，李男長子透露，現場看到港警射擊後留下的彈殼多半都是中國製造。

    由於《香港國安法》的施行，遭「踢保」（拒絕保釋）的李男擔憂當局清算，不得不舉家離開剛裝修好的香港住處，他難過表示，一國兩制已死，香港的行政及司法已非獨立機關，警察、海關也淪為政權打手。

    李男在考量便衣警察監視、以及沒有BNO護照的狀況下，舉家偷渡前往墨西哥，並和長子於4月10日偷渡越過美墨邊境後自首，暫時拘留於移民監獄，而妻子和另外2名較為年幼的小孩則待在墨西哥。

    李男抵美尋求政治庇護，也盼望美國能基於人道允許妻幼進入美國，李男長子則相信，終會等到香港的「重光日」。

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