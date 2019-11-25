兩男大生離開理大送醫 義工坦言：留守者身心受創已難逃走

義工認為，從生理及心理狀況來評估，留守理大的示威者「已經沒有能力逃走」。（美聯社）

2019-11-25 08:37:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學遭港警圍困已來到第9天，校園內估計至少還有20位示威者躲藏於校內，今日凌晨3點左右又有兩名男大生在義工安排下離開理大，送往伊利沙伯醫院，義工認為，目前在生理及心理上，留守的示威者「已經沒有能力逃走」。

綜合港媒報導，協助示威者的義工表示，兩名離開理大的男大生皆已陷入恐慌，擔心被捕後會遭警方施暴或惡劣對待，兩人在衝突最激烈期間留在校內一個房間內，因警方發射的一枚催淚彈射入房內，兩人「嚇到整個彈起來」，懷疑出現創傷後壓力症候群（PTSD），兩名男大生在留守期間也因為有人逃走成功和失敗而感到不安，連日來只以乾糧維生。

請繼續往下閱讀...

義工認為，目前在生理及心理狀況上，留守示威者都沒有能力逃走，目前已聯絡上最少5名在理大校園內留守的示威者，當中有人甚至曾試圖割腕自殘。

針對理工大學圍困行動，稍早在沙田區瀝源選區勝出的民陣召集人岑子杰表示，區選民意展示已十分清晰，政府應馬上回應五大訴求，呼籲警方馬上解封理工大學，和停止檢控理大被捕示威者。岑子杰也對其他泛民主派當選人喊話，要大家共同聯署，要求警方解封理大和停止檢控。

街工梁耀忠也成功在葵青區葵芳選區連任，他提到目前泛民正商討下一步行動，先協助仍被困於理大的人，要先迫使政府正面回應訴求，解決警暴，同時要求成立獨立調查委員會及推進政制改革。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法