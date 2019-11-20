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港警武力升級 家長在理大外徹夜守候求平安

聚集在理大外的家長們，舉起寫著「救我們的孩子」等標語的紙板。（法新社）

聚集在理大外的家長們，舉起寫著「救我們的孩子」等標語的紙板。（法新社）

2019-11-20 02:13:01

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕18日夜晚，香港警方與理大周遭的示威者發生激烈衝突，但警方封鎖線外仍有一群人和平地徹夜靜坐，舉著用廢棄紙板做成的「請救我們的孩子」標語，只盼他們受困理大的家人能夠平安回家。

在現場待了一整晚的張姓女子（音譯）表示，她的兒子只是進去擔任急救人員，沒穿黑衣也沒戴面罩，僅穿著牛仔褲、T恤、風衣就匆匆跑出門。張姓女子說，政府堅持拘捕理大內的所有人，沒有妥協的餘地，「如果政府放棄了這整個世代的人，那誰是下一個被放棄的？政府也會放棄我們嗎？屆時香港會變得如何？」

另一位單親媽媽則表示，她的2個女兒都在理大內，「我知道她們目前是安全的，但不知道會安全到什麼時候」，她的2個女兒感到沮喪、絕望，而她會待在現場直到女兒平安出來。當地的牧師蓋瑞（Gary，音譯）表示，他從18日早上就抵達現場，希望能幫助理大內的學生們安全地出來，但裡頭的學生不想放棄，也不相信警察。後來蓋瑞讓現場所有家長聚在一起、互相支持。

香港抗爭衝突日益升高，前線警方配備的武器也再度升級，不只曾被目擊到使用AR-15突擊步槍、MP5衝鋒槍，18日夜間警方清場時，疑似有速龍小隊成員配備SIG 516半自動突擊步槍。警方西九龍總區指揮官卓孝業也證實，警方一直有專業的狙擊手，若有需要就會使用。

在18日的衝突中，港警拘捕了51名自稱醫護人員與記者。香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、真普選醫生聯盟及杏林覺醒，共4個醫療組織19日發表連署書，譴責港警17日、18日「無理拘捕義務醫療救援隊伍」、「限制紅十字會在校內的救援時間」、「於伊利沙伯醫院正門多次施放催淚彈」，期望警方遵守人道救援精神，疑似觸法的人也應該有機會接受適當的治療。

理大外徹夜守候的家長，舉著破舊的手寫紙板，盼望孩子平安歸來。（美聯社）

理大外徹夜守候的家長，舉著破舊的手寫紙板，盼望孩子平安歸來。（美聯社）

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