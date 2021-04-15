綜藝演員扮林鄭月娥嘲諷時事 香港節目頻被檢舉

香港藝人王祖藍（中）扮演香港特首林鄭月娥，被象徵反送中示威者的黑衣演員喝斥「食屎」（圖取自YouTube＿TVB USA Official）

2021/04/15 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港無線電視台《TVB》新播出的節目中，香港藝人王祖藍扮演香港特首林鄭月娥，被象徵反送中示威者的黑衣演員喝斥「食屎」，由於帶有諷刺時事的環節，才播出就遭到大量檢舉。

根據《立場新聞》報導，《TVB》新節目《開心大綜藝》11日播出的「開心大綜藝 | 直擊爆笑疫情記者會 | 向醫護人員致敬」 集數中，王祖藍扮演以林鄭月娥為原型的虛構人物「藍太」。節目上，「藍太」在「防疫記者會」上發言，其身後的螢幕上寫著「相信無線 唔驚（不用怕）」，而當「藍太」在發言時，卻遭一名全身黑衣的男演員當面喝道「食屎」，節目還後製字幕提醒「以上內容純屬同大家開個玩笑，觀眾唔好太認真」。

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對此，香港通訊局回應《立場新聞》，節目11日播出至今共收到約250件投訴，主要批評該節目内容「低俗」或具「侮辱成份」，但未說明是否會向《TVB》提出警告，僅稱將按程序處理相關投訴。

《立場新聞》指出，去年《香港電台》旗下節目《頭條新聞》其中一集「驚方訊息」（驚訊）中，主持人王喜均扮成警員，把垃圾袋套在身上，並在開場從垃圾桶中冒出，遭香港通訊局控訴環節涉及辱警，「暗示警務人員均被視為廢物，遭人厭惡唾棄」，屬惡意描繪。《香港電台》被通訊局強烈勸誡，而該節目環節隨即被腰斬，《香港電台》也致歉並暫停製作新一季的節目。

香港特首林鄭月娥。（歐新社）

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