為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「眾志三子」中最先出獄 林朗彥：從不自由轉進另一種不自由

    前「香港眾志」主席林朗彥（中）因前年包圍警總一案被判7個月，本月12日出獄。圖為眾志三子去年11月23日赴法院接受審判。（法新社）

    前「香港眾志」主席林朗彥（中）因前年包圍警總一案被判7個月，本月12日出獄。圖為眾志三子去年11月23日赴法院接受審判。（法新社）

    2021/04/14 22:53

    〔即時新聞／綜合報導〕香港本土派政黨「香港眾志」已解散，前主席林朗彥因前年包圍警察總部一案被判刑7個月，本月12日早上服刑期滿出獄。他今（14）日低調在臉書發文表示，出獄「亦即是，從一種不自由轉移進另一種形式的不自由」。

    林朗彥今日在個人臉書帳號發文指出，他在4月12日已經服畢警總案的7個月刑期，早上從喜靈洲懲教所釋放到中環碼頭，「亦即是，從一種不自由轉移進另一種形式的不自由」。

    林朗彥指出，選擇離開香港大概不只是政治前線工作者的處境，而是很多一般香港人周遭都有發生的故事。出獄後，他真切地感受並接受劇烈變化的氣氛，幾個月前對話仍熱絡的聊天室，裡面許多帳號現在已經不再對應一個現實中的真人。

    林朗彥坦言，聽戰友說，牢外很多人處於高壓的恐懼，反而剛出獄的他，有種格格不入的積極，因此他沒有信心和底氣寫「出獄感言」，怕寫出不體貼的話，但最後仍下筆了，因為「始終覺得，在新的時代型勢下，隨便伸出的手也可能可以捉緊某個需要扶持的人，總好過翹起雙臂。」

    林朗彥表示，「坐監的人，渡過的前一天和後一天，近乎沒有差別，他只能專注眼下的今天，但今天不會為他累積到任何事物，他渡過的日月不會令他的生命更豐厚。這應該是監禁最痛苦的所在，監禁是非暴力且慢性的生命磨蝕。坐監不忙，就忙著在心中跟這種消耗戰鬥。」

    林朗彥說，他轉換思維調適心態，將坐牢就當成是包住宿的「文康體藝培訓營隊」，閱讀書報、畫鉛筆素描、跑步打籃球（他這次減了大概12公斤）。他到球場上的第一個月，腿完全跑不動，五分鐘就累到面容扭曲，心中更質疑「何必要勉強做令自己挫敗的事呢」，但「好在，後來撐過去了，就感到付出過的已經不知不覺地疊加起來了。」

    林朗彥表示，「就算我無法從監獄帶走任何東西，就算原本屬於我的時間和計劃每一毫秒都在被剶奪，至少有些事他們是拿不走的，是可以透過堅持，去左右成果的。」

    林朗彥繼續說，他知道要改變香港，以往的做法可能不再可行，但坐完牢出來，拍拍身體，安然無恙，感覺「好似又可以再堅持一回。差不多倒下去時，咬緊牙關，又發現自己已經在跑下一個lap（圈）」。

    最後，林朗彥表示，不敢妄稱要與這裡共命運存亡，末日後色調的2021年，有誰又能許諾能勇敢一世呢，但隨著日照升起，只要試著再努力那一天就夠了。他也提到，夜裡邊寫信邊聽收音機，常期待主持人點播香港歌手黃妍的〈天光前〉。

    最後，林朗彥說，總之，請大家，不用在天亮前起床，但天亮就可以起床了，善用每一日，珍惜「會流動的時間」，在離開床鋪前一兩小時，獄中手足肯定已經擠進那凝結如「果凍」般的時間，去面對他們自己的課題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中共狠嗆KMT戰敗1949已喪國 陸委會：中華民國存在不容抹煞
    2021/04/14 22:11

    中共狠嗆KMT戰敗1949已喪國 陸委會：中華民國存在不容抹煞
    教杜汶澤學台語 台南正妹：這世人無想過會變做他老師
    2021/04/14 18:39

    教杜汶澤學台語 台南正妹：這世人無想過會變做他老師

    房產銷售的數位布局 專訪新創開廣告
    東方明珠黯淡！香港倒退數十年靠製造業救經濟
    2021/04/14 16:32

    東方明珠黯淡！香港倒退數十年靠製造業救經濟
    黑牢還沒蹲完 黃之鋒加判4個月
    2021/04/14 05:30

    黑牢還沒蹲完 黃之鋒加判4個月

    母親節保養品這樣買最「有酵」！
    國際今日熱門
    武漢肺炎》嬌生疫苗也疑釀血栓！美6例皆女性 FDA宣布暫停接種
    2021/04/13 23:22

    武漢肺炎》嬌生疫苗也疑釀血栓！美6例皆女性 FDA宣布暫停接種

    新聞360》中國一帶一路挖坑誘跳 多國苦吞「喪權辱國」惡果
    2021/04/14 11:00

    新聞360》中國一帶一路挖坑誘跳 多國苦吞「喪權辱國」惡果 影片

    幼稚園老師伸腳給孩子聞 稱從小培養「Ｍ屬性」引網怒
    2021/04/14 00:50

    幼稚園老師伸腳給孩子聞 稱從小培養「Ｍ屬性」引網怒

    武漢肺炎》澳洲政府：AZ疫苗接種後出現第2例血栓案例
    2021/04/13 23:31

    武漢肺炎》澳洲政府：AZ疫苗接種後出現第2例血栓案例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播