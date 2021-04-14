「眾志三子」中最先出獄 林朗彥：從不自由轉進另一種不自由

前「香港眾志」主席林朗彥（中）因前年包圍警總一案被判7個月，本月12日出獄。圖為眾志三子去年11月23日赴法院接受審判。（法新社）

2021/04/14 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港本土派政黨「香港眾志」已解散，前主席林朗彥因前年包圍警察總部一案被判刑7個月，本月12日早上服刑期滿出獄。他今（14）日低調在臉書發文表示，出獄「亦即是，從一種不自由轉移進另一種形式的不自由」。

林朗彥今日在個人臉書帳號發文指出，他在4月12日已經服畢警總案的7個月刑期，早上從喜靈洲懲教所釋放到中環碼頭，「亦即是，從一種不自由轉移進另一種形式的不自由」。

請繼續往下閱讀...

林朗彥指出，選擇離開香港大概不只是政治前線工作者的處境，而是很多一般香港人周遭都有發生的故事。出獄後，他真切地感受並接受劇烈變化的氣氛，幾個月前對話仍熱絡的聊天室，裡面許多帳號現在已經不再對應一個現實中的真人。

林朗彥坦言，聽戰友說，牢外很多人處於高壓的恐懼，反而剛出獄的他，有種格格不入的積極，因此他沒有信心和底氣寫「出獄感言」，怕寫出不體貼的話，但最後仍下筆了，因為「始終覺得，在新的時代型勢下，隨便伸出的手也可能可以捉緊某個需要扶持的人，總好過翹起雙臂。」

林朗彥表示，「坐監的人，渡過的前一天和後一天，近乎沒有差別，他只能專注眼下的今天，但今天不會為他累積到任何事物，他渡過的日月不會令他的生命更豐厚。這應該是監禁最痛苦的所在，監禁是非暴力且慢性的生命磨蝕。坐監不忙，就忙著在心中跟這種消耗戰鬥。」

林朗彥說，他轉換思維調適心態，將坐牢就當成是包住宿的「文康體藝培訓營隊」，閱讀書報、畫鉛筆素描、跑步打籃球（他這次減了大概12公斤）。他到球場上的第一個月，腿完全跑不動，五分鐘就累到面容扭曲，心中更質疑「何必要勉強做令自己挫敗的事呢」，但「好在，後來撐過去了，就感到付出過的已經不知不覺地疊加起來了。」

林朗彥表示，「就算我無法從監獄帶走任何東西，就算原本屬於我的時間和計劃每一毫秒都在被剶奪，至少有些事他們是拿不走的，是可以透過堅持，去左右成果的。」

林朗彥繼續說，他知道要改變香港，以往的做法可能不再可行，但坐完牢出來，拍拍身體，安然無恙，感覺「好似又可以再堅持一回。差不多倒下去時，咬緊牙關，又發現自己已經在跑下一個lap（圈）」。

最後，林朗彥表示，不敢妄稱要與這裡共命運存亡，末日後色調的2021年，有誰又能許諾能勇敢一世呢，但隨著日照升起，只要試著再努力那一天就夠了。他也提到，夜裡邊寫信邊聽收音機，常期待主持人點播香港歌手黃妍的〈天光前〉。

最後，林朗彥說，總之，請大家，不用在天亮前起床，但天亮就可以起床了，善用每一日，珍惜「會流動的時間」，在離開床鋪前一兩小時，獄中手足肯定已經擠進那凝結如「果凍」般的時間，去面對他們自己的課題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法