偷打走私中國武肺疫苗 菲總統隨扈126人中鏢

菲律賓總統杜特蒂。（美聯社資料照）

2021/04/08 20:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕去年底傳出菲律賓總統杜特蒂的護衛隊（PSG）部分成員，已偷偷接種走私進口的中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，成為該國首批正式接種疫苗的群體。不過，PSG近來證實已有多達126名成員確診，其中45人仍未康復。為此，杜特蒂身體狀況受到外界關注。

菲律賓內政部長內政部長安紐（Eduardo Ano）去12月28日透露，部分杜特蒂護衛隊成員已接種「中國醫藥集團」旗下國藥控股公司（Sinopharm）研發的疫苗。當時，菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）尚未核准緊急使用此疫苗。

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菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）當時也坦承，PSG施打的這批中國疫苗，是未獲政府許可的「走私貨」，他本人事先也不知情。

身邊隨扈破百人中鏢，杜特蒂的健康狀態受到關注，馬拉坎南宮尚未正式公佈總統接種疫苗的消息。去年8月，俄羅斯宣布研發出第一支武肺疫苗時，杜特蒂稱菲國已準備好接受俄國的疫苗，他甚至願意親自公開施打第一支疫苗，向俄國總統表達謝意。

去年10月杜特蒂論及中國武肺疫苗的安全性議題時，他表示，「如果中國願意提供疫苗，他也會樂意捲起袖子接種」。不過今年1月菲律賓總統府發言人改口稱，杜特蒂希望疫苗打在屁股，所以不公開施打。

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