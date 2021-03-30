武漢肺炎》兩週前曾接種首劑「中國疫苗」 巴基斯坦總統確診

巴基斯坦總統阿爾維本月15日接種中國國藥疫苗，不過阿爾維週一在推特中公布確診消息。（法新社）

2021/03/30 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍未平息之際，中國大力推行「疫苗外交」，而巴基斯坦也是中國疫苗外交的對象之一，總統阿爾維（Arif Alvi）於本月15日接種了由中國國藥集團生產的武肺疫苗，不過在週一（29日）時，阿爾維在推特中公布確診消息，指出他在接種首劑中國武肺疫苗後仍驗出病毒陽性反應。

綜合外媒報導，阿爾維在推特表示：「我的新冠病毒檢測出現陽性反應，願真主保佑所有確診者，先前我已接種過第1劑疫苗，但要到一週後接種第2劑時，才會產生抗體，所以要請各位小心謹慎。」第一夫人薩米娜（Samina Alvi）則在推特表示，阿爾維的症狀輕微，且精神很好，薩米娜和阿爾維都有進行新冠病毒檢驗，薩米娜呈現陰性反應，目前正實施隔離作業。

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除了總統阿爾維以外，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）本月在注射過第1劑疫苗後，在3月20日也驗出病毒陽性反應，目前正在私人住宅中隔離，巴國官員認為，伊姆蘭汗可能在接種疫苗之前就已經染病，而且他只接種了兩劑所需劑量中的第一劑而已。伊姆蘭汗的妻子以及執政黨「巴基斯坦正義運動黨」的兩名高層也確診陽性。

目前巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德以及該國東部和北部地區皆出現確診病例激增的狀況，面對新一波的疫情爆發，巴基斯坦政府上週已關閉學校及部分企業，政府官員表示，民眾若繼續違反防疫原則，將可能面臨更加強硬的封城措施。

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