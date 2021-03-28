接種中國疫苗半年內勿懷孕 「韭菜」驚呼：太恐怖

中國疫苗的安全性及有效性引質疑。（美聯社）

2021/03/28 12:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管中國官方加緊推動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，但中國民眾仍對國產疫苗心存疑慮。日前有中國網友在微博揭露，他接到當地社區發布的疫苗接種注意事項，其中一項稱：「接種新冠（武肺）疫苗半年內不能要孩子」。網友驚呼：這麼推廣下去，中國明年出生率要降到接近零。」

相關消息在中國網路瘋傳，再度引發「韭菜」對祖國疫苗安全性的質疑，特別是備孕中的年輕人。中國當局聲稱已經替至少7千萬人接種了國產疫苗，卻沒有通報一起嚴重副作用的案例，而且網路上有關接種疫苗出現不良反應的發文，也被迅速刪除。

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備孕問題中國國產疫苗安全疑慮再起，官媒《人民日報》旗下的《健康時報》27日趕緊提出說明，目前沒有相關數據，但為了避免不必要的緊張和焦慮，3個月內有生育計畫的男性和女性建議暫緩接種疫苗。若備孕的女性已接種疫苗，可適當推遲懷孕時間，建議在接種3個月以後再懷孕。

目前中國開打的武肺疫苗均屬病毒滅活疫苗。所謂滅活疫苗，即先對病毒或細菌進行培養，然後用加熱或化學劑（通常是福馬林）將其滅活。

不過，由於中國疫苗的臨床三期試驗人群排除了孕婦及哺乳期婦女，因而缺乏對孕期安全性的相關數據。說明書中的禁忌要求也提到，孕婦、哺乳期婦女不得接種，並參考其他滅活疫苗的使用說明，建議近3個月內有「做人」計畫的男女暫緩接種疫苗；已經接種疫苗的備孕女性，適當推遲懷孕時間至接種「3個月」後。

不同於中國滅活疫苗可能影響備孕女性，採用其他生產技術的國際主要疫苗，著重的焦點主要在於孕婦該不該接種。對此，世界衛生組織（WHO）和各國看法大不同。WHO、英國和日本不建議接種，但美國和以色列則持相反意見，建議孕婦接種，甚至有研究初步指出，媽媽接種，胎兒也能因此獲得抗體。

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「接種疫苗後半年內不能要孩子」，再度引發中國疫苗的安全疑慮。（翻攝自微博）

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