為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中共官員也沒信心！內部資料流出 逃避打疫苗「藉口多」

    中共當局祭出不少措施吸引民眾施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，不過卻有內部檔案流出，顯示連地方官員、機關人員都不甚具備信心，搬出各種藉口逃避施打疫苗。（路透）

    中共當局祭出不少措施吸引民眾施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，不過卻有內部檔案流出，顯示連地方官員、機關人員都不甚具備信心，搬出各種藉口逃避施打疫苗。（路透）

    2021/04/06 12:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中共當局祭出不少措施吸引民眾施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，不過卻有內部檔案流出，顯示連地方官員、機關人員都不甚具備信心，搬出各種藉口逃避施打疫苗。

    根據《大紀元》報導，遼寧省鞍山市台安縣近日疫苗接種統計表流出，其中包含當地政府以及轄下新台縣政府等各方人士。

    根據該統計表顯示，新台縣政府及各單位，65人裡除了2人報名接種、3人接種完成，其他人都還沒接受疫苗施打，當中有21人稱帶有過敏體質，20人則有高血壓，還有6人自稱感冒，除此之外還有糖尿病、心臟病等多種疾病，甚至還有人拿「準備受孕」當作理由拒絕接種疫苗，因此願意接種的比例只有7.5％。

    台安縣多個地方局處人員也都拒絕接種，多半以過敏體質及高血壓為由婉拒，連政法委員會願意接種的比例都只有27.5％，職業教育中心願意接種的人數也只佔了34.5％，其中藉口眾多，有人還以「正在服用中藥」來拒絕施打疫苗。

    中國民眾對於自家疫苗信心不大，先前就有北京退休的地方幹部受訪時表示「怕打了疫苗有不良作用甚至殘廢、死亡」，表態不願意接種「一般民眾有這些顧慮，我同樣也有這個顧慮」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》兩週前曾接種首劑「中國疫苗」 巴基斯坦總統確診
    2021/03/30 06:55

    武漢肺炎》兩週前曾接種首劑「中國疫苗」 巴基斯坦總統確診
    武漢肺炎》中國批准新款疫苗緊急使用 需注射3劑
    2021/03/16 23:15

    武漢肺炎》中國批准新款疫苗緊急使用 需注射3劑

    T6.1 Caravelle熱血圓夢專案，超低利別錯過
    中國為推銷國產疫苗提供簽證便利 恐掀波瀾
    2021/03/16 18:55

    中國為推銷國產疫苗提供簽證便利 恐掀波瀾
    祝好運！ 71歲巴基斯坦總統接種中國疫苗
    2021/03/16 10:57

    祝好運！ 71歲巴基斯坦總統接種中國疫苗
    中國CDC主任：中國疫苗接種率 明年中將達70％
    2021/03/13 22:36

    中國CDC主任：中國疫苗接種率 明年中將達70％
    國際今日熱門
    英格蘭推乳癌新藥「Phesgo」注射5分鐘搞定 降低染疫風險！
    2021/04/05 12:59

    英格蘭推乳癌新藥「Phesgo」注射5分鐘搞定 降低染疫風險！

    想戒菸！他狠下心買「1物」竟秒中3940萬刮刮樂
    2021/04/05 12:46

    想戒菸！他狠下心買「1物」竟秒中3940萬刮刮樂

    餓壞了? 速食店出餐太久 她竟怒拔槍朝店員猛射
    2021/04/05 14:55

    餓壞了? 速食店出餐太久 她竟怒拔槍朝店員猛射

    樂極生悲！ 印度小偷竊27萬太開心 當場心臟病發送醫
    2021/04/05 16:15

    樂極生悲！ 印度小偷竊27萬太開心 當場心臟病發送醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播