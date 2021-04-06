中共官員也沒信心！內部資料流出 逃避打疫苗「藉口多」

中共當局祭出不少措施吸引民眾施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，不過卻有內部檔案流出，顯示連地方官員、機關人員都不甚具備信心，搬出各種藉口逃避施打疫苗。（路透）

2021/04/06 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕中共當局祭出不少措施吸引民眾施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，不過卻有內部檔案流出，顯示連地方官員、機關人員都不甚具備信心，搬出各種藉口逃避施打疫苗。

根據《大紀元》報導，遼寧省鞍山市台安縣近日疫苗接種統計表流出，其中包含當地政府以及轄下新台縣政府等各方人士。

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根據該統計表顯示，新台縣政府及各單位，65人裡除了2人報名接種、3人接種完成，其他人都還沒接受疫苗施打，當中有21人稱帶有過敏體質，20人則有高血壓，還有6人自稱感冒，除此之外還有糖尿病、心臟病等多種疾病，甚至還有人拿「準備受孕」當作理由拒絕接種疫苗，因此願意接種的比例只有7.5％。

台安縣多個地方局處人員也都拒絕接種，多半以過敏體質及高血壓為由婉拒，連政法委員會願意接種的比例都只有27.5％，職業教育中心願意接種的人數也只佔了34.5％，其中藉口眾多，有人還以「正在服用中藥」來拒絕施打疫苗。

中國民眾對於自家疫苗信心不大，先前就有北京退休的地方幹部受訪時表示「怕打了疫苗有不良作用甚至殘廢、死亡」，表態不願意接種「一般民眾有這些顧慮，我同樣也有這個顧慮」。

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