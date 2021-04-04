美國NCAA大學籃球聯賽 23歲超級球迷染疫死亡

這位超級球迷叫做拉特里夫（Luke Ratliff），在看完比賽後隔5天竟死於新冠肺炎COVID-19併發症，享年23歲，過世消息一傳出，令球迷們與教練都相當痛心，紛紛表示哀悼。（阿拉巴馬大學體育學院推特）

2021/04/04 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國NCAA大學籃球聯賽開打，卻有位阿拉巴馬州大的男性球迷，在看完比賽後隔5天竟死於新冠肺炎COVID-19併發症，才年僅23歲。這位超級球迷叫做拉特里夫（Luke Ratliff），在當地算是知名人物，他除了是籃球校隊的後援會長，在過去比賽中他經常身穿格子外套，特別引人注目，拉特里夫過世的不幸消息，令球迷們與教練都相當痛心，紛紛表示哀悼。

綜合外媒報導，拉特里夫於3月29日前往印第安納波利斯看比賽，今年因疫情賽事統一移到印第安納波利斯舉辦，並且容納人數僅開放場館的四分之一容量，目前衛生單位人員，正在釐清他是何時染病，以及他的足跡。

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關於超級球迷逝世，阿拉巴馬大學體育學院也在推特哀悼，並表達感念拉特里夫為比賽帶來了活力與精神，我們永遠會懷念他，對此他的父親哀痛表示自己失去兒子，也失去了最好的朋友，但也有人指出，在比賽過程拉特里夫確實沒有戴好口罩，而且他本身就體型肥胖，屬於新冠肺炎重症的高危險群。

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