印度孟買單日新增創疫情以來新高 當局緊急宣佈宵禁

印度金融首都孟買今通報新增6123例確診，刷新去年3月武漢肺炎疫情爆發以來該地區新增確診最高紀錄，迫使當局宣佈宵禁，圖為印度武肺採檢。（法新社）

2021/03/28 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕印度西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）政府今天（28日）宣佈宵禁，以因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反撲。位於該省的印度金融首都孟買今通報新增6123例確診，刷新去年3月武漢肺炎疫情爆發以來該地區新增確診最高紀錄，而印度全國今也通報新增6萬2714例確診、312人病歿。

據《路透》報導，孟買市長佩德納卡（Kishor Pednekar）表示，「在確診率方面，居住在多層式住宅建築的確診率的比貧民窟更高，為了阻止疫情擴散，目前這裡只允許基本服務運作而已」，並補充提到，相關飯店、夜店、酒吧、購物中心都必須嚴格遵守宵禁規定。

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《路透》指出，印度衛生當局今天通報新增6萬2714例確診，是去年10月中旬以來最高的安日新增紀錄，而單日新增死亡數亦攀升至去年聖誕節以來新高的312人，而孟買當地多間政府醫院重症病床已無空位，除了馬哈拉什特省外，印度其他省份也同時出現疫情升溫狀況，據約翰霍普金斯大學最新統計，印度迄今確診累計1197萬1624例、16萬1552人死亡。

因此，許多印度人開始質問政府的疫苗政策，質疑為何政府高調出口疫苗，然而國內卻只有少數人接種疫苗而已。報導提及，印度迄今已為77國提供共6100萬劑疫苗。對此，印度衛生官員稱，隨疫情反撲，政府已決定將專注在國內疫苗接種計畫上，近期不會擴大疫苗出口。

專家則表示，印度有超過4000萬人至少接種1劑疫苗，但印度人口13.5億，雖4000萬人接種，惟整體接種規模仍不到4%，印度衛生部人員辛哈（S.K. Sinha）表示，「疫苗接種必須擴大規模，並且在全國加強檢測、追蹤與相關隔離措施」。

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