為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    溯源指向冷凍肉品？ 中國提前公布與WHO武肺調查報告

    2021年1月底，世界衛生組織（WHO）團隊在中國武漢進行實地考察。（美聯社）

    2021年1月底，世界衛生組織（WHO）團隊在中國武漢進行實地考察。（美聯社）

    2021/03/26 23:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部於26日提前公布與世界衛生組織（WHO）所作的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）溯源研究報告，該報告推測武漢肺炎源頭很有可能是冷凍肉品在運輸途中被感染並進入市場，間接推翻了中國武漢實驗室外洩病毒的假設性說法。

    根據美聯社 報導，美國與其他國家都對此報告的獨立性抱有疑慮。中國外交部國際司司長楊濤表示：「公開研究報告表明我們的開放性和透明度。中國以公開透明方式來去面對此流行病，沒有什麼可隱瞞的」，並指出科學家把研究報告太過政治化，對各別國家進行無端指責和究責，無助於全球抗疫合作。

    中國疾病預防控制中心副主任馮子健表示，專家研究了該病毒進入武漢的四種可能途徑，分別有攜帶病毒的蝙蝠直接感染了人類、蝙蝠先感染了人類的中間宿主、冷凍肉類在運輸被感染，以及從中國武漢研究病毒實驗室外漏等4種推測。

    最後，專家們在深入討論後得出的結論為，除了病毒從實驗室外漏的可能性較低，其餘3種都有可能，而冷凍肉品在運輸途中被感染最後導入市場，可能性較高。

    外交部發言人華春瑩則表示，「我要強調，病毒追蹤是一個科學問題，科學家應透過合作研究」，由於專家們仍在討論報告的內容，因此目前還不知道何時發布。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防疫經驗獲世界肯定 外交部：各國體認到台灣參與WHO的急迫性
    2021/03/25 13:28

    防疫經驗獲世界肯定 外交部：各國體認到台灣參與WHO的急迫性
    世衛病毒溯源報告延後公布 調查獨立性引爭議
    2021/03/20 21:07

    世衛病毒溯源報告延後公布 調查獨立性引爭議

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    武漢肺炎》世衛再挺AZ疫苗：各國應繼續施打
    2021/03/17 22:37

    武漢肺炎》世衛再挺AZ疫苗：各國應繼續施打
    譚德塞籲取消疫苗專利 歐美多國強烈反對
    2021/03/06 14:06

    譚德塞籲取消疫苗專利 歐美多國強烈反對

    兩指標挑美股基金
    國際今日熱門
    新聞360》歐美品牌遭下架！中國「翻舊帳」抵制透玄機
    2021/03/26 11:00

    新聞360》歐美品牌遭下架！中國「翻舊帳」抵制透玄機 影片

    全方位攻擊國際品牌！外媒曝中國抵制風暴幕後黑手
    2021/03/26 05:59

    全方位攻擊國際品牌！外媒曝中國抵制風暴幕後黑手

    小鮮肉輸了！國外調查新發現 單身者最愛性愛男伴是大叔
    2021/03/26 01:00

    小鮮肉輸了！國外調查新發現 單身者最愛性愛男伴是大叔

    以色列貨輪 阿拉伯海遭伊朗飛彈攻擊
    2021/03/26 05:58

    以色列貨輪 阿拉伯海遭伊朗飛彈攻擊

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播