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    譚德塞籲取消疫苗專利 歐美多國強烈反對

    世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表態支持取消武漢肺炎疫苗的商業專利。（路透資料照）

    世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表態支持取消武漢肺炎疫苗的商業專利。（路透資料照）

    2021/03/06 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5日在《衛報》撰文 表示，他支持取消武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的商業專利，讓世界各國可以生產和廉價出售其他國家發明的疫苗，但此舉遭到歐美多國和各大藥廠強烈反對。

    《衛報》 報導，3月11日是武漢肺炎全球大流行的1週年，世衛組織將在當天召開會議，討論取消疫苗的商業專利。這項提案是由南非和印度提出，譚德塞已表態支持，現在有100個國家支持放棄疫苗的智慧財產權，多為中低收入國家，富裕國家則反對。

    譚德塞在文中表示，目前正處於歷史上的非常時刻，全球需要「備戰」應對挑戰，在緊急情況下，貿易法規存在彈性，適用於特殊的緊急時刻，而現在疫情讓多地封城及重創經濟，明顯已符合資格。

    他強調，藥廠仍將獲得一定的收益，暫時放棄專利並不代表會影響研發者的利益，就像在愛滋病毒危機或戰爭期間一樣，藥廠仍可獲得產品使用稅等金錢補償。譚德塞建議可考慮採取一系列措施，包括劑量共享、技術轉讓，以及自願發出生產許可等。

    譚德塞說，目前全球已接種2.25億劑武漢肺炎疫苗，絕大多數是在少數富裕和疫苗生產國，而大多數中低收入國家則在觀望和等待。他警告只要病毒繼續傳播，就會發生變種危機，導致疫苗效力變低，再度回到原點。

    報導提到，美國、英國及歐洲多國政府和藥廠都強烈反對這項建議，認為此舉將會讓收益減少，影響未來長遠研發動力。

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