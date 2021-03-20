世衛病毒溯源報告延後公布 調查獨立性引爭議

世界衛生組織國際專家赴中國病毒溯源報告延後至3月下旬公布，調查獨立性引起爭議，美國先前要求不受中國干預，而中媒今天反稱報告面臨「政治壓力」。（法新社）

2021/03/20 21:07

〔中央社〕世界衛生組織國際專家赴中國病毒溯源報告延後至3月下旬公布，這份報告除延後公布受矚目外，調查獨立性也引起爭議，美國先前要求不受中國干預，而中媒今天反稱報告面臨「政治壓力」。

由世衛（WHO）帶領的國際專家組在一月至二月中旬赴中國武漢進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）溯源，領導調查病毒源頭的世衛小組領導人班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）原先表示在3月14至15日這週公布報告，但結果並未公布。

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外媒3月19日在世衛記者會上詢問，溯源報告何時發表？班恩巴瑞解釋因為工作程序很複雜，國際與中國的專家團隊處於不同時區，每次會議要讓所有人參與要經過安排，且完成這麼一個大型報告翻譯需要時間，他說希望在下週發布報告，但又說這個時間點不是100%確定。

病毒溯源報告除延後公布受矚外，調查獨立性更早就掀起爭議，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2 月13日就對國際專家調查公布初步結果方式深表關切，也質疑世衛達成結論過程。他強調，調查結果應獨立且不受中國干預或變造。

另今天中國環球時報報導，中方專家組一位匿名專家透露，對世衛說下周發布報告一說法頗感意外，因為報告撰寫工作應由雙方專家直接溝通，但中方專家事先並未得到任何消息，而世衛組織官員卻已對外單方面宣布。

這位專家更進一步表示，在與外方專家交流中，他能明顯感到國際專家面臨來自某些方面的「政治壓力」，並擔心最終報告會因此偏離雙方先前共識。

由於國際高度關注病毒溯源報告，且西方與中國立場分岐大，對此世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則在2月中旬先表示，這是專家們獨立的研究，強調「不是世衛的調查，世衛僅居中協調」。

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