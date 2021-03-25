梅根會怕爆！「地表上名人最畏懼作家」操刀寫傳記

英國作家鮑爾將執筆寫下以梅根（左）為主角的傳記。鮑爾號稱「地表上名人最畏懼」傳記作家，消息人士認為，「這是一本梅根會畏懼的傳記。」（歐新社）

2021/03/25 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵哈利（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）日前接受美國主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，指稱王室內有種族歧視，挑起英國王室紛爭。而日前傳出英國作家鮑爾（Tom Bower）將執筆寫下以梅根為主角的傳記。鮑爾號稱「地表上名人最畏懼」傳記作家，消息人士告訴媒體，「這是一本梅根會畏懼的傳記。」

綜合外媒報導，鮑爾以調查性新聞報導和書寫未經授權的傳記聞名，下筆辛辣，曾寫英國首相強森（Boris Johnson）在內等多位名人傳記；他更在2018年未經授權下，以英國王儲查爾斯（Prince Charles）為主角，出版王室傳記《叛逆王子：王儲查爾斯的權力、激情與反抗》（Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles）。

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如今，在王室家庭風暴勢頭上，「美國達人秀」和「英國達人秀」的毒舌評審賽門（Simon Cowell）、英國著名時裝品牌Topshop老闆葛林（Philip Green）和前F1主席埃克萊斯通（Bernie Ecclestone）祭出6位數英鎊酬勞，重金請鮑爾操刀，在明年出手寫下梅根的傳記，他欣然同意。

據報導，鮑爾將以1年的時間蒐集資料，並先行訪談哈利王子與梅根的共同朋友、前王室成員，和梅根的父親馬克爾（Thomas Markle）。此外，這本傳記也被著名的出版商Simon Schuster奪標。

消息人士指出，「鑑於最近幾週的王室風暴之後，梅根完全不想被書寫，因為這本書將是個炸藥。」

鮑爾（見圖）曾為英國首相強森等多位名人寫傳記，筆鋒尖銳犀利。（路透）

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