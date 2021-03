梅根會怕爆！「地表上名人最畏懼作家」操刀寫傳記

英國作家鮑爾將執筆寫下以梅根(左)為主角的傳記。鮑爾號稱「地表上名人最畏懼」傳記作家,消息人士認為,「這是一本梅根會畏懼的傳記。」(歐新社)

2021/03/25 22:11

〔即時新聞/綜合報導〕英國薩塞克斯公爵哈利(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan)日前接受美國主持人歐普拉(Oprah Winfrey)專訪,指稱王室內有種族歧視,挑起英國王室紛爭。而日前傳出英國作家鮑爾(Tom Bower)將執筆寫下以梅根為主角的傳記。鮑爾號稱「地表上名人最畏懼」傳記作家,消息人士告訴媒體,「這是一本梅根會畏懼的傳記。」

綜合外媒報導,鮑爾以調查性新聞報導和書寫未經授權的傳記聞名,下筆辛辣,曾寫英國首相強森(Boris Johnson)在內等多位名人傳記;他更在2018年未經授權下,以英國王儲查爾斯(Prince Charles)為主角,出版王室傳記《叛逆王子:王儲查爾斯的權力、激情與反抗》(Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles)。

如今,在王室家庭風暴勢頭上,「美國達人秀」和「英國達人秀」的毒舌評審賽門(Simon Cowell)、英國著名時裝品牌Topshop老闆葛林(Philip Green)和前F1主席埃克萊斯通(Bernie Ecclestone)祭出6位數英鎊酬勞,重金請鮑爾操刀,在明年出手寫下梅根的傳記,他欣然同意。

據報導,鮑爾將以1年的時間蒐集資料,並先行訪談哈利王子與梅根的共同朋友、前王室成員,和梅根的父親馬克爾(Thomas Markle)。此外,這本傳記也被著名的出版商Simon Schuster奪標。

消息人士指出,「鑑於最近幾週的王室風暴之後,梅根完全不想被書寫,因為這本書將是個炸藥。」

鮑爾(見圖)曾為英國首相強森等多位名人寫傳記,筆鋒尖銳犀利。(路透)

