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    不評論哈利梅根專訪內容 英首相強森僅說：敬佩女王

    強森不對哈利及梅根專訪內容發表意見。（路透）

    強森不對哈利及梅根專訪內容發表意見。（路透）

    2021/03/09 11:04

    〔即時新聞／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受專訪，爆料英國王室內幕，更指控有王室成員針對長子亞契（Archie）的膚色做文章，在美國及英國引起極大迴響。英國首相強森（Boris Johnson）過去鮮少對王室事務發表評論，但在哈利與梅根的專訪內容曝光後，強森僅對女王伊莉莎白二世表達敬佩之意。

    綜合外媒報導，強森8日在記者會中被問到哈利夫婦針對王室的爆料及指控一事，強森表示，他長期以來都不評論王室事務，今天也不例外。強森也提到，他一直對女王以及她在英國、大英國協國家扮演的團結角色懷有最高敬意。

    強森也被問到「是否相信王室家族成員是種族主義者」時，強森表示，他認為在王室有關的問題上，首相應該不要表示意見，他今天針對這「特定問題」也沒有意見。

    而哈利夫婦的專訪內容在英國「獨立電視台（ITV）」播出前，女王伊莉莎白二世7日晚間在「大英國協日」演說中喊話，提到武漢肺炎疫情對全球造成的影響，以及疫情讓人與人之間的相互連結更加重要，呼籲世人在現在的「試煉時刻」必須團結。

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