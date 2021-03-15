梅根大爆英王室秘辛搏版面 英媒：她想選2024美國總統

英國哈利王子及妻子梅根日前登上知名女主持人歐普拉節目時大爆王室秘辛，英媒稱接獲爆料稱梅根正規劃競選2024年美國總統。（美聯社）

2021/03/15 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子及妻子梅根脫離王室後動作頻頻，日前登上美國哥倫比亞廣播公司（CBS）接受知名非裔女主持人歐普拉專訪的梅根，製造許多「王室秘辛」的話題，成功博取新聞版面，如今有英媒爆料，梅根此舉是為參選2024年美國總統鋪路。

根據《每日郵報》報導，英國工黨籍前首相（Tony Blair）政府不願具名的資深官員指出，現年39歲的梅根（Meghan Markle）正在跟美國民主黨人士聯繫，規劃成立募款和競選團隊，揮軍角逐2024年美國總統大位。

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報導提到，梅根目前面臨的最大挑戰就是美國現任總統拜登，2024年他任期屆滿時將滿82歲，因此是否會競逐連任的變數很大，美國的憲法專家也指出，梅根若想在美國出任公職，就必須放棄她在英國王室的頭銜，徹底宣誓效忠美國。

其實根據美國雜誌《浮華世界》日前揭露的消息，梅根不願具名的閨密就曾提到，她遲遲不願放棄美國籍的原因，就是認為可以參與政治，若她放棄王室頭銜，就代表她認真考慮競選美國總統，就連她的傳記作家史科比（Omid Scobie）也說，她將目光放眼美國總統。

據悉，英國哈利王子及妻子梅根日前登上美國哥倫比亞廣播公司（CBS）接受知名非裔女主持人歐普拉專訪時就大爆秘辛，梅根指控王室歧視她的黑人血統，而且進入王室後完全沒有自主權，王室生活極端高壓，更讓她萌生自我了結的念頭。

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