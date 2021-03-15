梅根大爆英王室秘辛搏版面 英媒：她想選2024美國總統
〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子及妻子梅根脫離王室後動作頻頻，日前登上美國哥倫比亞廣播公司（CBS）接受知名非裔女主持人歐普拉專訪的梅根，製造許多「王室秘辛」的話題，成功博取新聞版面，如今有英媒爆料，梅根此舉是為參選2024年美國總統鋪路。
根據《每日郵報》報導，英國工黨籍前首相（Tony Blair）政府不願具名的資深官員指出，現年39歲的梅根（Meghan Markle）正在跟美國民主黨人士聯繫，規劃成立募款和競選團隊，揮軍角逐2024年美國總統大位。
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報導提到，梅根目前面臨的最大挑戰就是美國現任總統拜登，2024年他任期屆滿時將滿82歲，因此是否會競逐連任的變數很大，美國的憲法專家也指出，梅根若想在美國出任公職，就必須放棄她在英國王室的頭銜，徹底宣誓效忠美國。
其實根據美國雜誌《浮華世界》日前揭露的消息，梅根不願具名的閨密就曾提到，她遲遲不願放棄美國籍的原因，就是認為可以參與政治，若她放棄王室頭銜，就代表她認真考慮競選美國總統，就連她的傳記作家史科比（Omid Scobie）也說，她將目光放眼美國總統。
據悉，英國哈利王子及妻子梅根日前登上美國哥倫比亞廣播公司（CBS）接受知名非裔女主持人歐普拉專訪時就大爆秘辛，梅根指控王室歧視她的黑人血統，而且進入王室後完全沒有自主權，王室生活極端高壓，更讓她萌生自我了結的念頭。