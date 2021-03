描繪英女王跪壓梅根頸諷王室歧視 法國查理週刊挨轟

2021/03/16 12:21

〔即時新聞/綜合報導〕以嘲諷出名的法國查理週刊(Charlie Hebdo)玩笑又開過頭!最新一期出刊的封面漫畫,是帶有輕蔑表情的英國女王用膝蓋跪壓梅根額頭,不禁讓人與去年美籍非裔男子佛洛伊德遭壓頸致死的畫面連結,此幅諷刺英國王室種族歧視的漫畫,引發外界抨擊。

綜合外媒報導,於本月10日出版最新一期的法國查理週刊,封面圖片描繪著身穿黃色服裝,珠光寶氣的英國女王,以單膝下跪的姿勢重壓英國哈利王子的妻子梅根,只見梅根頭趴在地上露出不適的模樣,意在嘲諷梅根日前爆料英國王室「歧視有色人種」。

漫畫旁的配圖則描述道:「為何梅根離開白金漢宮,宣布退出王室」,並且附上梅根心理的OS:「因為我被壓的不能呼吸」,圖片和文字敘述的封面刊出後,外界都和日前以同樣姿勢遭到美國警察執法過當而壓頸至死的佛洛伊德畫面聯想在一起。

英國種族平等智庫(Runnymede Trust)的創始人貝古姆痛批,該漫畫的描繪大錯特錯,將英國女王疑似歧視梅根膚色和謀害佛洛伊德的兇手同比,極為不倫不類,非但不有趣,也沒挑戰到「種族主義」,只是降低兩事的嚴重性及冒犯他人。

目前效力於NBA職籃波特蘭托荒者隊的坎特(Enes Kanter)也在推特上怒批,查理週刊為宣傳種族主義、仇外心理、仇視伊斯蘭心態及性別歧視而出刊,相當無恥,種族主義不是言論自由,它是「仇恨言論」及「恐怖主義」。

Shame on @Charlie_Hebdo_ for promoting Racism, Xenophobia, Islamophobia and Sexism.

They make millions while making light of oppression and injustice all for a punchline.

This is disgusting.



Racism is NOT free speech.

ITS HATE SPEECH AND TERRORISM! pic.twitter.com/hrWOH2LjuE