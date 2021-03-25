英國女王居所驚傳遭放爆裂物 1男子被捕

英國女王居所愛丁堡「荷里路德宮」（見圖）驚傳遭放置可疑爆裂物，警方逮捕1名男嫌。（美聯檔案照）

2021/03/25 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國警方週二（23日）晚間獲報，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）位於英格蘭愛丁堡（Edinburgh）的居所「荷里路德宮」（Holyroodhouse），疑遭放置爆裂物。拆彈小組到場地毯式搜索，而後警方證實也證實有發現一件可疑物品，已順利移除，並逮捕到39歲男嫌。

綜合外媒報導，英國女王居所驚傳發現可疑爆裂物，蘇格蘭警方今天（24日）證實此事，在當地時間週二晚間8點50分（台灣時間24日凌晨4點50分）左右，警方接獲報案指稱，荷里路德宮發現有可疑爆裂物，拆彈小組獲報後在晚間9點到達現場，展開地毯式搜索。

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從現場曝光的照片中可見，荷里路德宮外有多輛警車封鎖現場，同時有多名攜帶金屬探測器的員警在進行作業。蘇格蘭警方發言人說，可疑爆裂物已妥善處理，不會對公眾造成威脅，同時也逮捕到一名可能與此事件有關的39歲男子，目前正在調查。

相關報導指出，伊莉莎白二世自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，就離開位於倫敦的主要居所「白金漢宮」（Buckingham Palace），目前住在伊莉莎白二世兒時長大的行宮、英格蘭東南部的「溫莎城堡」（Windsor Castle），因此這起緊張事件並未直接影響到女王本人。

英國女王伊莉莎白二世自疫情以來，都住在英格蘭東南部的溫莎城堡。（路透）

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