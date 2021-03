有潛在危險！週一凌晨最接近 今年最大小行星將飛掠地球

2021/03/21 17:34

〔即時新聞/綜合報導〕今年會經過地球的最大小行星「2001 FO32」將在今(21)日掠過地球,在台灣時間週一凌晨零時距離最近,美國國家航空暨太空總署(NASA)表示,這棵小行星「現在或未來幾個世紀之內」都不會與我們的星球相撞。

《法新社》報導,NASA表示,「2001 FO32」與地球最近的距離將是200萬公里。這大約地球與月球之間距離的5.25倍,但仍讓「2001 FO32」被歸類為「有潛在危險的小行星」。

NASA的近地天體研究中心(Center for Near Earth Object Studies)主任喬達斯(Paul Chodas)說,「我們很清楚2001 FO32在太陽周圍的軌道路徑」。

NASA表示,「2001 FO32」的飛行速度比大多數掠過地球的小行星要快,約每小時12.4萬公里。

該小行星是在20年前發現,估計直徑約900公尺。天文學家希望藉由研究「2001 FO32」表面的反射光來更了解它的大小和組成。

根據法國最大的天文研究中心巴黎天文台(Paris Observatory)的說法,顆小行星將在格林尼治標準時間1600(台灣時間週一凌晨0時)最接近地球。喬達斯提到,「2001 FO32」在穿越南半球天空時最亮。

NASA表示,在大小等同「2001 FO32」或更大的近地小行星中,已經對其中95^%進行分類,研究表明,其中沒有任何一顆小行星會與地球相撞。

NASA表示,「2001 FO32」飛掠地球後,直到2052年才會再次接近地球。

You may have seen headlines about an #asteroid that will safely fly by Earth on March 21. While this asteroid, known as 2001 FO32, is large, it will safely zip past Earth at a distance of 1.3 million miles—five times further away than the Moon—and poses no risk of hitting Earth. pic.twitter.com/oZZG5UaFsf