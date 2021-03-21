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    有潛在危險！週一凌晨最接近 今年最大小行星將飛掠地球

    小行星「2001 FO32」將掠過地球，NASA將透過設在夏威夷茂納凱亞火山上的紅外線望遠鏡（見圖）觀察。（法新社）

    小行星「2001 FO32」將掠過地球，NASA將透過設在夏威夷茂納凱亞火山上的紅外線望遠鏡（見圖）觀察。（法新社）

    2021/03/21 17:34

    〔即時新聞／綜合報導〕今年會經過地球的最大小行星「2001 FO32」將在今（21）日掠過地球，在台灣時間週一凌晨零時距離最近，美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，這棵小行星「現在或未來幾個世紀之內」都不會與我們的星球相撞。

    《法新社》報導，NASA表示，「2001 FO32」與地球最近的距離將是200萬公里。這大約地球與月球之間距離的5.25倍，但仍讓「2001 FO32」被歸類為「有潛在危險的小行星」。

    NASA的近地天體研究中心（Center for Near Earth Object Studies）主任喬達斯（Paul Chodas）說，「我們很清楚2001 FO32在太陽周圍的軌道路徑」。

    NASA表示，「2001 FO32」的飛行速度比大多數掠過地球的小行星要快，約每小時12.4萬公里。

    該小行星是在20年前發現，估計直徑約900公尺。天文學家希望藉由研究「2001 FO32」表面的反射光來更了解它的大小和組成。

    根據法國最大的天文研究中心巴黎天文台（Paris Observatory）的說法，顆小行星將在格林尼治標準時間1600（台灣時間週一凌晨0時）最接近地球。喬達斯提到，「2001 FO32」在穿越南半球天空時最亮。

    NASA表示，在大小等同「2001 FO32」或更大的近地小行星中，已經對其中95^％進行分類，研究表明，其中沒有任何一顆小行星會與地球相撞。

    NASA表示，「2001 FO32」飛掠地球後，直到2052年才會再次接近地球。

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