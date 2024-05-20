伊朗政府內閣對總統萊希罹難致哀 強調「治理不受干擾」

伊朗總統萊希、外交部長阿布杜拉希安19日搭乘直升機，卻遭遇濃霧失事，現已確認罹難。（本報合成照）

2024/05/20 14:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）19日搭乘直升機自伊朗與亞塞拜然邊境返航，卻遭遇濃霧不幸失事，搜救隊趕赴現場後確認無人生還。伊朗政府內閣對萊希等政府高層罹難一事表示哀悼。

綜合媒體報導，伊朗國家電視台於當地時間20日發布消息，政府內閣就總統萊希等人在直升機事故中罹難一事發表公開聲明。

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聲明中，伊朗政府內閣對總統萊希、外長阿布杜拉希安等人的罹難表示哀悼。聲明強調，「我們向國家和人民保證，將延續萊希總統的前進道路，國家的治理不會受到干擾」。

萊希與外長阿布杜拉希安出席一場聯合大壩計畫的落成典禮後，從伊朗與亞塞拜然邊境啟程返航。伊朗官方媒體指出，直升機在當地時間19日下午1時許，在西北部瓦爾扎甘（Varzaghan）市附近墜毀，當時天候不佳並有濃霧。

63歲的萊希於2021年當選總統，就職後曾經下令收緊道德律法、血腥鎮壓反政府抗議活動，並且針對與世界強權的核談判採取強硬立場。

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