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    武漢肺炎》初判無關！接種科興疫苗後7死 香港：都有心血管疾病

    香港有7人接種疫苗後死亡，都患有心血管疾病。圖為排隊施打科興疫苗的香港群眾，非新聞事件當事人。（路透、美聯社資料照；本報合成）

    香港有7人接種疫苗後死亡，都患有心血管疾病。圖為排隊施打科興疫苗的香港群眾，非新聞事件當事人。（路透、美聯社資料照；本報合成）

    2021/03/15 23:03

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗臨床事件評估專家委員會今天（15日）公佈，香港有7人接種疫苗後死亡，初步判斷與疫苗無直接關係。此外，今天也有2人接種後出現面癱（顏面神經麻痺），委員會評估後未能確定與疫苗有直接關係。

    綜合港媒報導，香港新增第7位接種疫苗後死亡案例，為63歲男子，他在9日接種科興疫苗，隔日中風住院，並有心律不正情況，至昨天凌晨過世。專家委員會醫生李卓廣表示，死者心臟問題嚴重，初步判定死亡跟疫苗沒有關係。

    專家委員會今天也公佈，目前7例死亡個案都患有心血管疾病，初判死因與疫苗無直接關係。

    此外，有2人接種疫苗後出現面癱，為69歲及57歲男子，病情都不嚴重，前者已出院，後者因糖尿病仍留院。專家委員會召集人孔繁毅指出，一般因疫苗導致面癱，是在接種後數週才會出現，並非接種後短期發生。暫時不能判斷與疫苗有直接因果關係。

    針對目前接種後死亡者皆為施打科興疫苗，而非另一款復必泰疫苗，孔繁毅指出，因科興疫苗已率先施打一段時間，至今香港約15萬人接種科興疫苗，而復必泰疫苗只有約3萬人接種，仍需要時間觀察。

    孔繁毅表示，心臟疾病是全球第一大死因，在香港為第三大，去年香港因心肌梗塞住院人數約7300人，前年因缺血性心臟病或其他心臟病，每日平均有16.7人死亡。

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