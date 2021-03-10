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    軍情動態》加碼抗中！印度首購美國MQ-9B「掠奪者」無人機

    彭博社分析，首購MQ-9B「掠奪者」無人機（見圖），凸顯印度正在成為美國的戰略防禦夥伴。（取自通用原子公司官網）　

    彭博社分析，首購MQ-9B「掠奪者」無人機（見圖），凸顯印度正在成為美國的戰略防禦夥伴。（取自通用原子公司官網）　

    2021/03/10 14:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印度與中國、巴基斯坦邊境緊張情勢持續之際，《彭博社》9日報導，印度將首度從美國購買30架MQ-9B「掠奪者（Predator）」武裝無人機，以增強其海洋和陸地防禦能力。報導分析，這項軍火採購也凸顯印度正在成為美國的戰略防禦夥伴，共同抵抗中國在印度洋和東南亞地區的擴張和滲透。

    報導引述知情官員透露，印度將於下月批准以30億美元（約台幣850億元）的價格，購買美國通用原子公司（General Atomics）生產的30架MQ-9B「掠奪者」無人機，從而提升印度的軍事能力。目前印度的無人機只能用於監視和偵察。

    鑑於印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部對峙，且爆發45年以來最嚴重衝突，印度國防部授予三軍緊急採購權，印度海軍於去年11月先行向美國租借兩架「掠奪者」無人機，為期一年。

    鑑於中國海軍艦頻頻出沒印度洋，印度軍方過去幾年對美製監視系統深具信心，印度海軍已擁有9架P-8I「海神」（Poseidon）巡邏機，未來幾年還將再取得9架同型巡邏機。現在，又採購30架「掠奪者」無，將大大強化對印度洋的監控能力。

    MQ-9B無人機可搭配P-8I「海神」巡邏機、MH-60R海鷹多用途反潛直升機，形成具有威脅力的空中組合，可追蹤拉達克東部地區、印度洋、亞丁灣、馬六甲海峽上的船艦和潛艦。

    根據此前印度媒體報導，印度計劃採購的應該是海軍版的「掠奪者」無人機—「海上衛士（Sea Guardian）」，航程超過1萬1千公里，偵察、攻擊範圍涵蓋面廣，可進行遠距離、長時間對敵方軍事動態監控，先一步了解敵方動態，研判敵方戰術及戰略意圖，以利超前部署，大幅增強制海戰力。

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