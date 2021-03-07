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    軍情動態》韓美將展開指揮所演練 有望評估移交戰時指揮權

    南韓與美國將於明天（8日）展開聯合指揮所演習，外媒報導本次聯演將為評估南韓是否準備好取回「戰時指揮權」提供機會。（路透）

    南韓與美國將於明天（8日）展開聯合指揮所演習，外媒報導本次聯演將為評估南韓是否準備好取回「戰時指揮權」提供機會。（路透）

    2021/03/07 09:58

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓與美國將於明天（8日）展開聯合指揮所演習，儘管不會評估「完全作戰能力」，但仍會針對相關態勢進行預演，另外，外媒報導本次聯演將為評估南韓是否準備好取回「戰時指揮權」提供機會，而針對北韓方面是否會以大秀軍武作為回應，關注北韓動向的組織Korea Risk Group表示，這次或許不會，因為北韓國內尚有許多問題需要面對。

    綜合外媒報導，南韓聯合參謀本部今天（7日）表示，南韓與美國將從明天（8）開始進行9天的電腦模擬聯合指揮所演習，並指出本次聯演不會評估「完全作戰能力」，但是為了完全作戰能力而做準備，在聯演中，將演練一部分「未來聯合司令部主導的戰區作戰」。由於疫情關係，雙方聯演部隊及裝備數量將儘可能降至最低，同時也不會進行野外演訓，而雙方亦有望透過本次聯演評估南韓是否已準備好取回「戰時指揮權」。

    外媒指出，北韓過往曾在韓美聯演時大秀軍武作為回應，對此，關注北韓動向的組織Korea Risk Group執行長歐卡羅（Chad O’Carroll）表示，這次北韓或許不會以這樣的方式回應，並說，「我覺得國內已經有許多問題，以至於北韓不會冒著衝突激化的風險而進行此類回應，北韓政府喜歡一次集中所有資源在一個關鍵議題上」。

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