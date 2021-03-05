軍情動態》 日美法部隊首次日本國內聯演 日方規劃最快5月後舉辦

日本陸自陸上幕僚長湯淺悟郎4日透露，正協調與法軍、美軍在日本國內進行聯演，如協調成功，將是三國陸上部隊首次在日本聯演，不過最快得等到5月以後，圖為日本陸自戰車演訓。（美聯社資料照）

2021/03/05 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕制約中國在即！日本陸上自衛隊陸上幕僚長湯淺悟郎昨天（4日）在記者會上透露，正協調與法軍、美軍在日本國內進行聯演，並稱擁有共同價值觀的國家進行合作，將有助於印太區域穩定。他還表示，目前規模與聯演參與人員尚未有定論，最快得等到5月以後，而這也是三國陸上部隊首次齊聚日本聯演。

據日本《共同社》5日報導，湯淺悟郎昨天（4日）在記者會上指出，目前正協調在日本國內與法國陸軍、美國海軍陸戰隊舉辦聯演事宜，如協調成功，這將是首次日本、美國、法國三國陸上部隊在日本進行正式訓練，而日本防衛省與自衛隊義在維持「自由開放的印度太平洋」條件下，擴大與美國及歐洲的合作關係，以「制約中國」。

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《共同社》指出，針對聯演規模與地點等，湯淺悟郎稱目前尚未做出決定，並提及「最快也要到5月以後」。湯淺悟郎強調，「擁有共同價值觀的國家深化合作的信號將有助於印度太平洋的穩定。聯合訓練極有意義」，而歐陸各國亦出於對中國加強海洋活動的警惕，陸續派出部隊前往太平洋地區。

據了解，除了陸自消息外，《共同社》 3日報導，日本海上自衛隊當天於官網宣佈，上月26日在美屬關島周邊海域，日方「夕霧號」護衛艦與西班牙海軍船艦「胡安·塞巴斯提安·艾爾卡諾」（Juan Sebastián de Elcano）進行聯演，旨在增進日本與西班牙海軍的相互了解和信任，而報導亦提及，日本海自「意在擴大加強合作的範圍從而牽制中國」。

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