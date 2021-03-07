歐洲海軍都來了 日專家：嚇阻中國能力超乎想像

英國政府將發佈冷戰結束以來最重要的國策報告，內容強調將重返印太，並制衡中國的威脅。圖為英國海軍伊麗莎白女王號航母。（歐新社資料照）

2021/03/07 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕為防堵中國軍事擴張，法國核動力攻擊潛艦「翡翠號」、支援艦「塞納河號」在上月完成南海航行任務，而英國重量級航母「伊麗莎白女王號」與德國一艘護衛艦皆將航行至印太海域。對此，日本國際關係評論員秋田浩之（Hiroyuki Akita）撰文分析，歐洲海軍對中國的嚇阻能力超乎想像。

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）5日刊登秋田浩之的文章 ，他表示，派出軍艦、施加軍事壓力是大國面對某些國家蔑視國際規則，在發表公開談話譴責與制裁後的第三種手段，「歐洲3大強國軍艦東來，是針對中共壓迫香港和新疆維吾爾族，以及其在南海的強硬行動表達的強烈反對」。

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秋田浩之引述佩尤研究中心（Pew Research Center）日前發布的研究調查指出，該調查顯示英、法、德有超過70％的受訪者對中國持負面看法，這代表「歐洲三個主要國家，對中國不滿和焦慮已表現為一種砲艦外交形式」。

秋田浩之分析，從表面來看，中共解放軍擁有約350艘軍艦，數量比美國多，而歐洲3大強國僅派出幾艘軍艦，也無法對目前佔上風的中國有任何軍事威脅，「但亞洲和歐洲的安全官員認為，英國、法國和德國的行動，至少將能以2種方式反擊解放軍隊」。

秋田浩之說，第一，若歐洲人表現出在印太海域投射海軍力量的能力和意願，中國只能被迫修改其在台灣和南海海域的作戰計劃，這將迫使中國在採取軍事行動的決定需再三考慮。

其次，若英、法兩國繼續向印太海域派遣船隻，將使得該地區產生以美國為首的新的海軍合作框架；英、法可在該地區多次舉行聯合海上演習藉此加強與美國、日本、澳洲以及周圍國家的團隊合作。

秋田浩之直言，雖然英法德向印太海域派遣軍艦可能會引發中國不滿，恐造成新一波緊張局勢，但其積極作用（就阻止中國在台灣海峽，和南中國海的冒險主義而言），可是超過消極影響。

他強調，就算目前歐洲各國對中政策不一致，但從長遠來看，歐洲可能會對中國採取更為強硬的立場。

日本海上自衛隊近日除了與美國第七艦隊與在西太平洋緊密合作，連西班牙海軍船艦也遠道而來加入演練，有分析指日方此舉意在擴大合作對象牽制中國。

另外，日本陸上自衛隊陸上幕僚長湯淺悟郎4日在記者會上透露，正協調與法軍、美軍在日本國內進行聯演，並稱擁有共同價值觀的國家進行合作，將有助於印太區域穩定

法國核動力攻擊潛艦「翡翠號」、支援艦「塞納河號」在南海航行。（圖擷自Florence Parly推特）

美國第七艦隊與日本海上自衛隊持續在西太平洋緊密合作，西班牙海軍船艦「胡安·塞巴斯提安·艾爾卡諾」也遠道而來，在西太平洋參與軍演，日方此舉意在擴大合作對象牽制中國。（歐新社檔案照）

日本最新的「羽黑號」神盾護衛艦去年舉行首次的海上試驗，其搭載的「協同接戰能力」（CEC）引起中國注意，稱其可共享美軍獲取的情報。（照片取自日本海上自衛隊）

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