轉移焦點失敗！「中國女間諜」又登上美國熱搜

2021/01/03 20:20

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國加州的民主黨籍聯邦眾議員史瓦維爾(Eric Swalwell)此前被踢爆落入中國「美人計」,成為中國女艷諜方芳(Fang Fang,或稱Christine Fang)色誘的目標。連日來受到保守派媒體檢驗的史瓦維爾3日突然「半路殺出」,發文批評11位準備挑戰總統大選結果的共和黨參議員是「民主的敵人」 ,沒想到輿論焦點轉移不成,反倒讓「中國女間諜方芳」的話題瞬間衝上推特熱搜。

儘管共和黨人為川普謀劃的「終局之戰」似乎一觸即發,然而在史瓦維爾發文攪局後,曾與她過從甚密的中國女間諜方芳英文名字「Fang Fang」,也一併衝上推特美國區政治趨勢榜。美國網友對史瓦維爾這番表態並不買帳,還對他一番嘲諷。

有網友狂酸,方芳的「男友」有捍衛民主的想法」、「如果美國參議員是民主的敵人,那方芳又是什麼東西?」、 「方芳上熱搜是因為『叛徒』史瓦維爾。他4年來一直是中國間諜,明知故犯、背叛了他的妻子和祖國」。

美國政治新聞網站Axios上月踢爆,方芳以金錢、性關係利誘史瓦維爾在內的多位民主黨政客,更讓史瓦維爾進入眾院情報委員會,試圖影響美國政治。

自川普2017年上任以來,史瓦維爾一直帶「川普私通俄羅斯」的風向,他在負責川普彈劾案的眾院情報與司法兩個委員會都擔任要角。對於捲入中國豔諜案,史瓦維爾喊冤,直指他可能因為在「通俄門」及彈劾案中扮演的角色,而遭到鎖定報復,暗示幕後黑手就是川普。

Name & shame these enemies of democracy:

Ted Cruz (TX)

Ron Johnson (WI)

James Lankford (OK)

Steve Daines (MT)

John Kennedy (LA)

Marsha Blackburn (TN)

Mike Braun (IN)

Cynthia Lummis (WY)

Roger Marshall (KS)

Bill Hagerty (TN)

Tommy Tuberville (AL) https://t.co/5QNFpHGr7X