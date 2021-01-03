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    轉移焦點失敗！「中國女間諜」又登上美國熱搜

    民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾（左）被踢爆曾與中國女間諜方芳（右）過從甚密。（翻攝自臉書）

    民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾（左）被踢爆曾與中國女間諜方芳（右）過從甚密。（翻攝自臉書）

    2021/01/03 20:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國加州的民主黨籍聯邦眾議員史瓦維爾（Eric Swalwell）此前被踢爆落入中國「美人計」，成為中國女艷諜方芳（Fang Fang，或稱Christine Fang）色誘的目標。連日來受到保守派媒體檢驗的史瓦維爾3日突然「半路殺出」，發文批評11位準備挑戰總統大選結果的共和黨參議員是「民主的敵人」 ，沒想到輿論焦點轉移不成，反倒讓「中國女間諜方芳」的話題瞬間衝上推特熱搜。

    儘管共和黨人為川普謀劃的「終局之戰」似乎一觸即發，然而在史瓦維爾發文攪局後，曾與她過從甚密的中國女間諜方芳英文名字「Fang Fang」，也一併衝上推特美國區政治趨勢榜。美國網友對史瓦維爾這番表態並不買帳，還對他一番嘲諷。

    有網友狂酸，方芳的「男友」有捍衛民主的想法」、「如果美國參議員是民主的敵人，那方芳又是什麼東西？」、 「方芳上熱搜是因為『叛徒』史瓦維爾。他4年來一直是中國間諜，明知故犯、背叛了他的妻子和祖國」。

    美國政治新聞網站Axios上月踢爆，方芳以金錢、性關係利誘史瓦維爾在內的多位民主黨政客，更讓史瓦維爾進入眾院情報委員會，試圖影響美國政治。

    自川普2017年上任以來，史瓦維爾一直帶「川普私通俄羅斯」的風向，他在負責川普彈劾案的眾院情報與司法兩個委員會都擔任要角。對於捲入中國豔諜案，史瓦維爾喊冤，直指他可能因為在「通俄門」及彈劾案中扮演的角色，而遭到鎖定報復，暗示幕後黑手就是川普。

    史瓦維爾推文：

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