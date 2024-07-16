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AIT處長谷立言就任自介影片 曝光與賴清德爬山舊照

AIT臉書今（16）日上傳一段谷立言的自我介紹短片「堅若磐石，美台合作新篇章」，短片中穿插1張2021年與時任副總統賴清德共同爬山的照片。 （圖擷取自美國在台協會 AIT 臉書）

AIT臉書今（16）日上傳一段谷立言的自我介紹短片「堅若磐石，美台合作新篇章」，短片中穿插1張2021年與時任副總統賴清德共同爬山的照片。 （圖擷取自美國在台協會 AIT 臉書）

2024/07/16 19:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言上週正式上任，AIT臉書今（16）日上傳一段谷立言的自我介紹短片「堅若磐石，美台合作新篇章」，短片中穿插1張2021年與時任副總統賴清德共同爬山的照片。

強調美台合作堅若磐石

谷立言在影片中表示，很高興有機會第3次到台灣赴任，20多年前他第一次駐台時，許多美國人對台灣不甚了解，現在全球人民對台灣有了更深入的認識，知道台灣有充滿活力的民主政治、世界一流的經濟體制、創新的文化、活躍的公民社會，同時也意識到台灣面臨嚴峻地緣政治挑戰，以及對全球和平繁榮的影響。

谷立言表示，AIT將持續努力與台灣朝野政黨以及各界人士攜手合作，強化台灣安全、深化台灣社會韌性、拓展台灣國際連結，當然也意味著在各領域進一步推展已經「堅如磐石」的台美關係，包括經濟、科技、文化、人文交流。

谷立言表示，他期待在任內與台灣各地和AIT團隊的老朋友重逢，也希望能深入探索台灣獨特的歷史、多元的文化、自然美景，「台灣是個特別的地方，能再次到這裡擔任美國在台協會處長，是我的榮幸」。

特別的是，谷立言1分50秒的自我介紹短片當中，穿插了1張昔日以AIT副處長身分駐台時，與賴清德一起在阿里山特富野古道的照片。

賴清德於2021年4月時任副總統時，當時曾邀請時任AIT辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）、副處長谷立言（Raymond Greene）、英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）與新加坡駐台代表葉偉傑等人，一起參訪阿里山特富野古道及達邦部落。

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