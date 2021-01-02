美喬州參議員補選打得火熱 兩黨候選人互控與中共掛勾

共和黨籍聯邦參議員候選人帕度指控奧索夫（見圖）有意隱瞞私人公司與中共有商業聯繫，而奧索夫反擊帕度毫不避諱自己在中國也有產業的事實。（美聯社）

2021/01/02 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州聯邦參議員補選民主黨候選人奧索夫（Jon Ossoff），近來被共和黨對手帕度（David Perdue）指控有意隱瞞私人公司和中共有商業聯繫；奧索夫則反譏帕度自己在中國開工廠，才真的與中共合作。

據《福斯新聞》報導，帕度指出，中共國有企業「中國聯通」旗下的香港「電訊盈科媒體」有資金流向奧索夫的公司。帕度指稱，中方在2017年相中年輕、有企圖的奧索夫，僱用他替中共傳媒工作2年，讓他成為中共在民主黨內能夠策動的人；但奧索夫在去年競選參議員時隱藏了這層背景，要是當初公開這個訊息，他恐怕過不了初選。

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奧索夫接受《福斯新聞》 訪問時，痛批帕度的指控一派胡言，他解釋，自己的媒體公司曾對伊斯蘭國進行許多調查，完成的紀錄片在許多國家都有播出，只是恰好其中一間轉播的媒體公司在香港罷了。奧索夫還反批，帕度自己在深圳開工廠，將美國的工作機會外包中國，和中共也有合作關係。

針對奧索夫的回應，帕度批奧索夫從未正面回應這個敏感問題，並稱總統當選人拜登（Joe Biden）兒子杭特（Hunter Biden）、民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）與中共的關係相繼曝光後，奧索夫與中共有掛勾的事實卻被忽視，這樣的狀況令人不敢相信。

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