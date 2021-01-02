喬治亞州參議員選戰激烈！ 提前投票破300萬創紀錄

喬治亞州選民進行提前投票。（路透）

2021/01/02 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州1月5日舉行參議院2席決選，將決定共和黨在失去白宮後可否保住參院，還是由民主黨掌控兩院，取得完全執政權。1日最終統計結果顯示，已有超過300萬選民進行提前投票，創下歷年以來最高紀錄。

《路透》報導，佛羅里達大學（Florida University）的「美國選舉計畫」（US Elections Project）統計數據顯示，選民對1月5日由共和黨籍參議員帕度（David Perdue）和羅夫勒（Kelly Loeffler ）對決民主黨籍候選人奧索夫（Jon Ossoff）和華諾克（Raphael Warnock）的決選有著強烈的興趣。

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如果共和黨贏得這2個席位中的1席或2席，他們將在美國參議院中席次過半，能夠阻止即將上任的民主黨總統拜登的立法目標；如果民主黨人獲得參院這2個席位，則眾議院將以50對50比例持平，把決定勝負的投票權交給副總統。

根據「美國選舉計畫」數據顯示，喬治亞州提前投票已有300萬1017張，佔該州所有登記選民的38.8%，這使得喬治亞州此次決選的投票率將創下歷史新高，超過2008年參議院選舉的210萬張選票。

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