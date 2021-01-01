美喬治亞州聯邦參議員補選提前投票截止 民主黨選情看好

民主黨籍奧索夫（左上）、華諾克（右下），與共和黨籍帕度（右上）、羅夫勒（左下），為下週喬治亞州聯邦參議員補選的2組候選人。（法新社）

2021/01/01 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州聯邦參議員下週二（5日）補選，提前投票已於昨天（12月31日）截止。根據最新統計，提前投票總數目前已達280萬張，專家認為這種局面有利於民主黨，共和黨需要他們的支持者在補選當天踴躍投票，才能在這場選戰勝出。

據《福斯新聞》報導，最新統計顯示，缺席投票（absentee ballot，不在籍投票）和個人提早投票數加總起來已達280萬張，超過喬治亞州註冊選民數的1/3，來到36.4％，也超過了去年11月大選總投票數（490萬）的一半。

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《福斯新聞》分析認為，這麼多選民提前投票有利於民主黨。以民主黨大票倉的非裔美籍選民為例，數據顯示，在所有本次補選中提早投票的選民裡，非裔美籍選民的占比，高於他們在去年總統大選提早投票者中所占比例，這讓民主黨可以不用那麼擔心支持者在選舉日當天沒有去投票。

《福斯新聞》指出，對兩黨來說，這場補選的重點已經不是誰更能說服中間選民支持自己，而是比誰的基本盤更能轉化成實質選票。大量的選民在本次補選提早投票，而提早投票者又以民主黨支持者占多數，意味著共和黨必須更努力鼓動他們的支持者在補選當天出門投票。

共和黨選戰專家說，想在這場補選勝出，他們需要支持共和黨的選民在補選當天踴躍投票，而美國總統川普（Donald Trump）4日將到喬治亞州造勢，可能也會對選情有所助益，不過，這場補選會十分膠著，可能要在補選結束幾天後結果才會分曉。

目前聯邦眾議院由民主黨占多數；聯邦參議院則由共和黨的50席領先民主黨的48席。若民主黨拿下喬治亞州的2席，就可與共和黨打平，屆時兼任議長的副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將握有打破僵局的一票。因此下週的補選，將決定民主黨是否能完全掌握美國的行政、立法權。

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