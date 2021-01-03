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    武漢肺炎》印度分離英國變種病毒株 全球首例成功

    印度疫情嚴峻，醫療人員向民眾採集檢體進行篩檢。印度昨日宣佈分離出英國變種病毒株，是全球第1個成功的國家。（歐新社）

    印度疫情嚴峻，醫療人員向民眾採集檢體進行篩檢。印度昨日宣佈分離出英國變種病毒株，是全球第1個成功的國家。（歐新社）

    2021/01/03 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，英國變種病毒並已傳染到30個以上的國家，印度昨天（2日）宣佈成功分離並培養英國變種病毒株，將有助於研究病毒與開發藥物。

    根據《印度人報》 （The Hindu）報導，印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）昨日晚間推文，宣佈印度成功分離並培養英國變種病毒的病毒株，ICMR稱，目前還沒有其他國家成功。

    ICMR表示，印度國家病毒研究所（National Institute of Virology,NIV）自英國返印度的確診者身上採集檢體，並成功分離培養出病毒株。ICMR說，科學家們是利用非洲綠猴腎細胞株（vero cell lines）培養此病毒株。

    世界衛生組織表示，已知英國變種病毒具更強傳染力，但不會令症狀更嚴重。截至前天為止，印度衛生部門統計該國共有29位英國變種病毒確診病例。

    據世界實時統計數據（Worldometer）統計，印度昨日通報2萬1222確診，總確診累計1032萬4631例，造成14萬9471人死亡，是世界確診數第2多的國家。

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