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    印度正式批准牛津、國產2款疫苗 全國實施接種預演

    印度今日正式批准藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學共同研發的疫苗，以及印度生技公司Bharat Biotech開發的國產疫苗。（路透）

    印度今日正式批准藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學共同研發的疫苗，以及印度生技公司Bharat Biotech開發的國產疫苗。（路透）

    2021/01/03 16:11

    〔即時新聞／綜合報導〕印度今日正式批准2款武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，包括藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學共同研發的疫苗，以及印度生技公司Bharat Biotech開發的國產疫苗，展開大規模接種計畫前，印度也率先在全國進行預演。

    綜合外媒報導，印度藥品管制總局（Drugs Controller General of India）今（3）日宣布批准牛津疫苗和國產疫苗緊急使用許可，局長索馬尼（Venugopal G Somani）表示，批准疫苗是中央藥品標準控制組織（CDSCO）「仔細審查」後做出的決定。

    印度總理莫迪（Narendra Modi）推文表示，批准疫苗將成為嚴峻疫情的關鍵轉捩點，加速帶領印度成為更健康、沒有病毒的國家。

    印度國產的COVAXIN疫苗，由生技公司Bharat Biotech和印度政府機構合作研發，該公司已完成2階段的臨床試驗，第3階段的測試自11月中旬開始。根據臨床研究顯示，該疫苗能使人體產生武漢肺炎病毒抗體，且沒有任何嚴重的副作用，目前仍不清楚Bharat Biotech是否已提供數據證明疫苗有效性。

    索馬尼則在記者會中強調，疫苗沒有絲毫安全疑慮，疫苗100%是安全，並補充提到，輕微的發燒、疼痛和過敏是每種疫苗都可能出現的副作用。

    在大規模接種計畫開始前，印度政府也進行全國性的預演，並培訓9.6萬名衛生醫療工作者協助施打疫苗。衛生部長瓦爾丹（Harsh Vardhan）表示，預演將有助於建立專業知識，以確保即將登場的疫苗接種計畫不會出現任何失誤。

    據統計，印度是全球疫情最嚴重的國家之一，累積超過1030萬確診，近15萬人死亡。除牛津疫苗和國產疫苗外，印度目前也在審核輝瑞（Pfizer）和BioNTech所研發的疫苗，當局計畫在今年8月前，為3億人接種疫苗，首批施打者為第一線醫護、警察、年長者或患有疾病的高風險族群。

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    印度今日正式批准兩款武漢肺炎疫苗，包括牛津疫苗和國產疫苗。圖為印度國產疫苗COVAXIN臨床試驗參與者。（歐新社資料照）

    印度今日正式批准兩款武漢肺炎疫苗，包括牛津疫苗和國產疫苗。圖為印度國產疫苗COVAXIN臨床試驗參與者。（歐新社資料照）

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