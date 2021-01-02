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    英倫敦帝國學院：變種病毒在各個年齡層迅速傳播

    英國倫敦帝國學院研究發現，新變異病毒正在各個年齡層迅速傳播。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（美聯社）

    英國倫敦帝國學院研究發現，新變異病毒正在各個年齡層迅速傳播。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（美聯社）

    2021/01/02 12:44

    〔即時新聞／綜合報導〕英國出現感染率更強的變種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並已擴散到許多國家，最初專家以為它較容易侵襲年輕人，但倫敦帝國學院最新研究發現，變異病毒正在各個年齡層迅速傳播。

    《BBC》報導，倫敦帝國學院教授甘迪（Axel Gandy）表示，這款新變種病毒是自武漢肺炎大流行以來最嚴重的變異，在英國11月封鎖期間，雖然原款武肺感染數降低了3分之1，但新變種的傳播卻增加3倍。

    早期調查結果顯示，變異病毒在20歲以下人群中感染的速度更快，尤其是中學生，但甘迪透露，最新數據顯示，變種武肺迅速在各個年齡層傳播，不同年齡的感染率都有所增加。

    甘迪說，早期之所以會有年輕人更易被變異病毒侵襲的假象，可能是因為當時恰逢學校開學讓學生們聚在一起，而成年人又剛好因為封鎖減少活動。

    倫敦帝國學院研究還指出，變異病毒讓武肺基本傳染數（R0）提高了0.4到0.7左右，使得英國目前的R0保持在1.1上下，而R0要降到1以下才能減少確診病患。

    牛津大學教授奈史密斯（Jim Naismith）認為，倫敦帝國學院的這項新研究，代表著之後將需要採用更嚴格的限制來控制疫情，「除非我們採取其他措施，否則變種病毒株將繼續傳播，造成更多的感染、更多的住院患者和更多的死亡。」

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