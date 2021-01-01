變種病毒肆虐！ 英國單日確診55892例創新高

英國倫敦街道上，仍有許多民眾不戴口罩。（法新社資料照）

2021/01/01 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒後，每日確診數屢創新高，而在2020年最後一天12月31日，新增5萬5892人確診、964例死亡，再度突破單日新高紀錄。英國政府呼籲民眾在家過新年，並確保與他人保持距離。

《英國廣播公司》（BBC）報導，英國在2020年最後一天報告新增5萬5892人確診，為有紀錄以來最高，病死人數達964人，僅比12月30日的981人略有下降。

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英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）呼籲，所有人民眾應該「負起責任」，待在家中過新年，醫療體系現在面臨很大壓力，民眾不應該對防疫鬆懈。他說，「我知道今年大家已經犧牲很多，但是由於國民保健服務體系面臨壓力，我們不能鬆懈。」

報導提到，病例增加的主要原因是新變種的感染，科學家認為該變種病毒可以更容易地傳播，變種病毒疫情最初集中在倫敦、英格蘭東南部和東部，但漢考克說，現在新確診個案大部分都是變種病毒感染。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，英國累計確診個案達249萬6214人，累計病死數為7萬3622人。

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