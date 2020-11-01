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    川普怒嗆「立刻恢復」！臉書被刪 女川粉群組：大家真的氣炸了

    臉書無預警刪除「紐澤西州女性支持川普」群組。（翻攝自臉書）

    臉書無預警刪除「紐澤西州女性支持川普」群組。（翻攝自臉書）

    2020/11/01 21:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕臉書和推特近日因阻止用戶在其平台上分享《紐約郵報》有關拜登父子醜聞的報導，而遭到國會共和黨議員的譴責，但臉書又無預警刪除擁有近3萬名成員的「紐澤西州女性支持川普」（New Jersey Women for Trump）群組，川普總統1日凌晨發推文，要求臉書立即把該群組恢復。

    川普在推文中怒嗆：「臉書，現在就把她們放回去！（指恢復刪掉的粉絲專頁）」

    據美媒《紐澤西網》（nj.com）報導，臉書和推特近來的審查行為，讓人們越發擔心保守派聲音正在社交媒體上受到越來越多的封鎖，而10月31日距離週二的總統大選只剩3天之際，臉書沒有發送任何相關警告通知，就刪除了「紐澤西州女性支持川普」。

    該群組的共同創立人康菲（Priscilla Confrey）告訴NJ.com：「大家真的氣炸了。」她說，有這麼多人被封，她們感到被臉書噤聲。她多次聯繫臉書，想要弄清楚這個女性支持川普的群組為何被刪除。

    共和黨掌控的聯邦參議院上週傳喚臉書、推特與Google母公司Alphabet執行長就規範網路言論出席聽證會。川普近日也不斷砲轟他口中的「科技巨擘」（BigTech），聲稱這些西岸科技大廠刻意淡化不利拜登選情的報導，剝奪人民知的權利。

    川普推文

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