川普抗中夠強硬 BBC：台、港、日、越民眾為此盼連任

BBC調查發現，台灣、香港、日本和越南民眾希望川普連任，延續強硬對付中共政府的路線。圖為川普近日造勢現場。（路透）

2020/11/01 20:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選結果攸關世界局勢發展，英國廣播公司（BBC）10月31日報導，飽受中國威脅的台灣、日本、越南和香港等亞洲國家或地區民眾，有志一同期盼現任總統川普順利連任，好繼續對付中國共產黨政府。

制裁中企令台灣人印象深刻

川普對中國不公平貿易方式啟動關稅戰，並對危害國家安全的華為、中興等中企祭出制裁，令台灣人印象深刻。電子商務公司員工維克多．林（Victor Lin）表示，川普在軍事和貿易方面給予台灣更多信心，包括兩國政府正朝簽訂雙邊貿易協定邁進，助台灣擺脫依賴中國，「我們有一個可以指望的大哥」。反之，向來主張與中國來往的拜登，一旦在台灣問題上面對北京怒火，恐怕就不會如此積極對台。

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香港人面對中共暴政改挺川普

眼看香港正受到中共暴政一步步侵蝕，原本一直支持美國民主黨的艾芮卡．袁（Erica Yuen，譯音），已和許多香港人一樣改力挺川普，認為美國選出「可以痛擊中共的總統」，是香港示威者的唯一希望。對於拜登也曾矢言「懲罰」中國，她指兩者最大差異在於，川普政府才是第一個決心揭發中共如何傷害全球的美國政府，「我不懂歐巴馬和柯林頓政府為何從不明白」。至於美中相鬥對香港必定有害，她直言：「我們準備好迎接短期痛苦，我們願意犧牲。」

日本需要大膽對抗中國的川普

雖然川普退出跨太平洋夥伴協定（TPP），並要求日本為駐日美軍分攤更多軍費，都令日本一度對其疑心，但本名石井洋子（Yoko Ishii，譯音）的日本YouTube網紅Random Yoko認為，當中國戰機和艦艇頻繁侵入尖閣諸島（釣魚台列嶼）時，「我們真的需要一個可以大膽對抗中國的美國總統」，除了川普外，就沒人對中國如此立場強硬且直言不諱，「這畢竟關乎我們的國家安全」。

川普能解越南對「中國威脅」的恐懼

越南迄今對「中國威脅」仍非常恐懼，越南記者Linh Nguyen表示，當地的挺川普者分為兩派，一派純粹喜歡川普的娛樂性和魅力，另一派則是死忠「川粉」，認定川普政府是唯一可以對抗中國和越南共產黨的堡壘。Nguyen Vinh Huu等政治異議人士也相信，唯有像川普這樣不顧一切、幾近挑釁的人，才能帶來轉變，這是川普與前任美國總統不同之處，「與中國過招需要這樣的人」。

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