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    拜登抨擊川普防疫政策 遭人反問：「那你呢？」

    民主黨籍候選人拜登（見圖）不斷砲轟美國總統川普的武漢肺炎防疫政策，卻很少提及自己的防疫計畫。（美聯社）

    民主黨籍候選人拜登（見圖）不斷砲轟美國總統川普的武漢肺炎防疫政策，卻很少提及自己的防疫計畫。（美聯社）

    2020/11/01 21:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數，民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）不斷砲轟美國總統川普（Donald Trump）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策，遭人反問：「那你呢？」。

    福斯新聞報導，兩位總統候選人無數次隔空交火與兩次面對面辯論，拜登總是抨擊川普的防疫政策，比如在推特上譴責川普背棄全國人民，只想讓人對疫情感到麻痺。當拜登被問及他自己的防疫政策時，拜登依舊砲轟川普，甚少提及自己的具體方案。

    社群媒體上不少評論家指出拜登的防疫計畫缺乏細節。身兼作家的《紐約時報》前記者貝倫森（Alex Berenson）今日在推特上反問拜登：「你又有什麼計畫？更多的封城？請具體點。」

    拜登本月初在德拉瓦州（Delaware）造勢時，花了大約25分鐘談論自己如果當選，會採取哪些防疫步驟。拜登說他會強調戴口罩的重要性，投資快篩試劑，增產個人防護用具，信任科學；會不分黨派和各州州長、官員合作，統整公衛和經濟情況，要求國會1月底前呈上草案，分撥資源給需要的地方。除此，也和美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）合作，重新開放全國校園、各種設施和商業活動。

    拜登一再強調不想實施全面封鎖，只想封鎖病毒。

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