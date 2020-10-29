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    藏人難民成共諜！幫中國監視其他藏人 瑞典決定驅逐出境

    一名52歲的瑞典中國難民竟成為共諜，幫助中共當局監視其他流亡藏人，2018年4月被依間諜罪判處1年10個月徒刑，瑞典安全局（SÄPO）要求驅逐出境，瑞典政府已同意。（歐新社）

    一名52歲的瑞典中國難民竟成為共諜，幫助中共當局監視其他流亡藏人，2018年4月被依間諜罪判處1年10個月徒刑，瑞典安全局（SÄPO）要求驅逐出境，瑞典政府已同意。（歐新社）

    2020/10/29 21:47

    〔即時新聞／綜合報導〕藏族難民甘贊（Dorjee Gyantsan）20年前流亡瑞典落腳後，卻假意支持其他瑞典藏人，實際上暗助中共當局監視，2018年東窗事發被捕，同年4月被依「間諜罪」判處1年10個月徒刑，今年9月出獄後，立刻被瑞典警方控制，瑞典安全局（SÄPO）要求驅逐出境，目前瑞典政府已同意。

    綜合外媒報導，52歲的中國籍藏族男子甘贊是在約2000年以難民身分流亡瑞典，然而他卻被發現暗中幫中共當局監視當地的流亡藏人，以換取酬勞，後於2017年2月被捕。

    瑞典政府發現，甘贊在2015年至2017年間積極參當地流亡藏人的政治活動，並藉此監視與調查當地的流亡藏人的政治活動、人際關係、會見、住所以及行蹤，並多次前往波蘭與中國特務領取酬勞，他在一次從波蘭返回瑞典時被捕，當時身上還搜出約6000美金（約17萬新台幣）的佣金，事後在2018年4月遭判1年10個月徒刑。

    甘贊在今年9月出獄後，當局評估他有國安風險因此仍由瑞典警方監控，瑞典安全局認為他對瑞典的國安造成威脅，有必要將他驅逐出境；原本瑞典移民部門同意這項要求，不過甘贊向瑞典政府提出上訴，重新評估後瑞典內政部駁回甘贊的上訴請求，目前已確定他將被驅逐出境。

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