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普廷為何用經濟學者當國防部長？ 專家分析：用經濟施壓烏克蘭

貝洛烏索夫為民間經濟學者出身，普廷指定經濟學者擔任國防部長的舉動也引發各界討論。學者認為，普廷可能是打算利用經濟優勢來逐漸向烏克蘭施壓。（路透）

貝洛烏索夫為民間經濟學者出身，普廷指定經濟學者擔任國防部長的舉動也引發各界討論。學者認為，普廷可能是打算利用經濟優勢來逐漸向烏克蘭施壓。（路透）

2024/05/13 12:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷12日在內閣改組中宣布任命第一副總理貝洛烏索夫（Andrey Belousov）接任國防部長，取代現任部長紹伊古（Sergei Shoigu），而貝洛烏索夫為民間經濟學者出身，普廷指定經濟學者擔任國防部長的舉動也引發各界討論。學者認為，普廷可能是打算利用經濟優勢來逐漸向烏克蘭施壓。

根據《路透》報導，設於柏林的智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，任命一個主導經濟集團的經濟學家來擔任國防部長，代表普廷正計畫贏得涉及國防工業與國際市場的戰爭，在這種狀況下，俄羅斯獲勝的策略不會是動員兵力或是在戰場上突破，而是利用俄羅斯軍工產業與整體經濟優勢對烏克蘭緩慢施壓，能讓前線與後方工作都更加有效率

位於倫敦的諮詢公司「燈塔情報」（Mayak Intelligence）主任蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）指出，俄羅斯國防部長在戰爭期間的工作是確保軍隊擁有所需的一切物資，在這種狀況下若有一個經濟學者加入體系是具有一定意義的，基本上這是做為「財務管理員」的角色，貝洛烏索夫可以做到這點。

現年65歲的貝洛烏索夫1981年畢業於莫斯科大學經濟系，2000年被任命為俄羅斯總理顧問，2006年擔任經濟部副部長，2008年至2012年擔任俄羅斯總理辦公室財政經濟部主任，2012年被任命為經濟部長。貝洛烏索夫2013年至2020年擔任總統顧問，2020年起擔任第一副總理。

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