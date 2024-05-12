俄突襲哈爾科夫 美火速增援烏軍

烏克蘭東北部哈爾科夫州十日遭遇俄羅斯飛彈攻擊。（路透）

2024/05/12 05:30

不到3週 美3度軍援 宣布再增4億美元

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯十日對烏國東北部哈爾科夫州發動突襲，根據烏克蘭方面資訊，俄軍分兩路跨境襲擊，烏國總統澤倫斯基十日表示，「整個前線都在激戰」，「我們討論防禦行動和加強我們在哈爾科夫州的陣地」。同日，美國立刻宣布對烏克蘭再增四億美元軍事援助。俄國防部十一日指出，俄軍已占領邊界五村。

俄兩路跨境襲擊 試圖開闢緩衝區

烏軍消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，俄軍兩路襲擊哈爾科夫州，首先攻擊邊境小鎮沃爾臣斯克（Vovchansk），目標是深入烏境十公里，建立緩衝區，以防止俄國領土受到攻擊。此外，俄軍還向沃爾臣斯克以西約七十五公里處的克拉斯內（Krasne）村滲透。關注戰事發展的烏克蘭組織DeepStateMap表示，包括克拉斯內在內週邊四村的狀態已成「灰色地帶」，代表其可能不是完全由烏克蘭控制。

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俄國國防部十一日宣稱佔領普列捷尼夫卡（Pletenivka）等五村，烏國對此沒有評論。哈爾科夫州長席尼胡波夫表示，該州三十多個城鎮和村莊遭受到不同攻擊，至少三死五傷；至於俄方所稱村莊周圍仍在激戰，但局勢已得到控制。

美聯社引述俄羅斯軍事部落格作者說法，指這次襲擊意味俄軍試圖開闢緩衝區，以阻止烏軍對俄國邊境貝爾哥羅德州和其它地區的頻繁襲擊。美國智庫「戰爭研究所」分析，俄軍行動在戰術上意義重大，因為俄軍初步只投入相對有限的人力，但卻迫使烏軍從東部其它關鍵前線抽調人力物資；此外，俄軍還可以嘗試切斷烏方補給線，並試圖封鎖哈爾科夫市。哈爾科夫市是烏國第二大城，人口約一一○萬，烏軍在二○二二年九月曾以快速反擊攻勢收復俄佔哈州領土。

烏急需友邦「及時」支援關鍵武器

澤倫斯基表示，烏國正對哈州派遣增援部隊，並以大砲及無人機回應俄軍攻擊，但友邦「及時」支援關鍵武器依然非常重要。烏克蘭陸軍司令帕夫柳克指未來兩個月是烏戰關鍵期，「俄國知道，我們如果能在一、兩個月內收到足夠的武器，情勢就有可能變得對他們不利」，「俄國正在測試我國防線的穩定性，然後選擇最適合的攻擊方向」。

根據白宮備忘錄，美國總統拜登十日批准四億美元軍援烏國，但未說明軍援內容。這是美國不到三週內第三度軍援烏克蘭。美國國家安全會議發言人柯比表達對烏國的信心，預料「俄國未來數週可能進一步推進，但我們認為不會出現重大突破。過些時間，美國軍援將幫助烏國抵禦這些攻擊」。

烏克蘭東北部哈爾科夫州十日遭遇俄羅斯飛彈攻擊，巨大的太陽風暴侵襲地球，干擾衛星與電網，從哈爾科夫州往俄烏邊境看去可見極光。（歐新社）

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