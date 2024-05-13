普廷撤換國防部長！紹伊古因俄軍失利備受質疑

紹伊古卸任俄羅斯國防部長，轉任俄羅斯聯邦安全委員會秘書長。（路透）。

2024/05/13 06:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）當地時間5月12日晚間宣布，任命第一副總理貝洛烏索夫（Andrey Belousov）接任國防部長，取代現任部長紹伊古（Sergei Shoigu），紹伊古則轉任俄羅斯聯邦安全委員會秘書長。

紹伊古不是俄羅斯族人，他1955年5月21日出生於圖瓦自治共和國（清朝時的外蒙唐努烏梁海），爸爸是蒙古圖瓦人、媽媽是烏克蘭人。紹伊古自2012年起擔任俄羅斯國防部長，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中扮演關鍵角色。然而，他的領導能力在戰爭期間備受質疑，特別是俄軍在戰場上的失利，以及傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的叛變事件，都對紹伊古的聲望造成打擊。

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新任國防部長貝洛烏索夫此前擔任俄羅斯聯邦政府第一副總理，負責經濟和金融事務。他並無軍事背景，此次任命被視為普廷在戰時加強對經濟控制的舉措。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，根據總統令，紹伊古已卸任俄羅斯聯邦國防部長一職，並被任命為俄羅斯聯邦安全委員會秘書長。此外，紹伊古還將擔任普廷在俄羅斯聯邦軍工委員會的副手。原安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）已卸任，佩斯科夫表示，他「將調任其他職務」。

紹伊古接掌的俄羅斯聯邦安全委員會，其前身為蘇聯安全委員會，是一個直屬於俄羅斯聯邦總統的組織，主要任務在於為總統決定國安事務的方針。

原第一副總理貝洛烏索夫（Andrey Belousov）繼任為新任國防部長（彭博）

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