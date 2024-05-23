菲律賓將領控中使館秘密錄音 否認達成南海運補「新模式」協議

前菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡羅斯，否認曾與中國達成南海運補「新模式」協議，並譴責中國大使館擅自對電話交談秘密錄音。（法新社檔案照）

2024/05/23 06:47

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國聲稱曾與菲律賓達成南海運補「新模式」的說法，菲律賓海軍高階將領22日指責中國駐馬尼拉大使館，在未徵求他同意的情況下對電話交談秘密錄音，同時否認就降低南海緊張局勢與北京達成任何協議。

根據中方說法，在這個「新模式」中，菲律賓同意使用更少船隻，向在有爭議的仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中國稱仁愛礁）擱淺的1艘報廢登陸艦「馬德雷山號」的海軍陸戰隊員運送補給，並提前通知北京。

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前菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）中將，在菲國參議院的聽證會上表示，今年1月他擔任管轄南海的西部軍區司令時，接到中國駐馬尼拉大使館武官的電話。他不知道這位來電者「李姓大校」的全名，但他並未與這位大使館官員達成任何秘密交易，或討論所謂的「新模式」。

卡羅斯表示，他將在與參議員舉行的閉門會議中，提供與中國官員的電話交談細節。他說，那次通話持續3到5分鐘，「那是一次非常非正式、隨意的交談。」

馬尼拉時報8日公布據稱是卡羅斯與中國武官的電話交談文字紀錄，顯示他在談話期間同意中國提出的「新模式」。馬尼拉時報聲稱，文字紀錄是由一名中國高層官員提供，但未透露其姓名。路透則表示，無法取得報導所指電話交談的錄音，也無法查證談話文字紀錄的內容。

卡羅斯在聽證會上譴責中國大使館，未經他同意便記錄談話內容，更以惡意歪曲和操弄洩露雙方對話內容，「讓我們的討論看起來像是支持中國的惡意論述」。

中國駐馬尼拉大使館並未對此做出回應。中國駐菲國大使也被邀請參加這次聽證會，但並未出席。

菲律賓總統小馬可仕表示，正在調查這個據稱掌握在中國大使館和中國政府手裡的錄音。菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）10日指責中國大使館策劃「參與和傳播虛假、錯誤和惡意訊息的行動」，呼籲立即驅逐對錄音負有責任的中國官員。

過去1年來，菲中2國在南海爭議海域激烈對峙。中國海警船不僅阻擋菲律賓公務船進入黃岩島（菲稱馬辛洛克灘），而且還衝撞向仁愛暗沙「馬德雷山號」官兵運送補給的菲律賓海岸防衛隊船隻。

中國海警船曾以軍用級雷射照射菲律賓海防隊船隻，並向菲國船隻發射水砲，導致其駕駛艙擋風玻璃破碎，4名船員受傷。

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