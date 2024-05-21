控中破壞黃岩島環境 菲促開放國際檢視

菲律賓20日再次指控中國破壞南海黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）海域珊瑚礁，要求北京當局允許國際獨立第三方檢視。（美聯社檔案照）

2024/05/21 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓廿日再次指控中國破壞南海黃岩島（菲稱馬辛洛克灘，Bajo de Masinloc）海域環境，要求北京當局允許國際獨立第三方檢視，「我們對於當地海域所發生的情況感到警戒和擔憂」。黃岩島為菲中南海主權爭議焦點之一，菲國發送燃料、物資給漁民期間，數度遭中國海警船發射水砲攻擊。

菲國國家安全委員會發言人馬拉雅表示，菲國政府內部持續凝聚共識，認為有必要對中國捕撈瀕臨絕種的巨型蛤蜊等破壞南海珊瑚礁的行徑，提出法律訴訟。

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批中國漁民造成5.7億漁損

馬尼拉當局近年來多次向北京抗議，中國漁民在黃岩島捕撈每隻可賣到數千美元的巨蚌，而且中國漁民在黃岩島使用氰化物捕撈，刻意破壞菲國漁民的傳統漁場，估計導致至少十億披索（約五．七億台幣）損失，但中國一再否認相關指控。馬拉雅呼籲，「如果你們（中國）真的相信自己所說的，那就開放馬辛洛克灘進行國際審查，且須由第三方執行」。

訴諸國際法庭 反制中國海警

另一方面，中國海警局十五日公布「海警機構行政執法程序規定」（下稱「程序規定」），擴大海警執法權力，包括可拘留「擅闖」中國海域的外國人最多六十天。由於菲律賓船隻、人員恐首當其衝，引發強烈反彈。香港「南華早報」報導，前菲律賓最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）十九日建議，可透過「國際海洋法法庭」（ITLOS）反制中方措施，「菲律賓可將漁船、漁民遭拘捕的合法性交由『聯合國海洋法公約』（UNCLOS）裁決。法庭有權下令釋放」。

卡皮奧強調，中國沒有法律基礎去逮捕、拘留菲律賓人，因為在聯合國海洋法公約下，全世界的公海和專屬經濟區（EEZ）均有自由航行、飛行的權利，「中國海警的新規範違反海洋法公約的基本原則。這是連非海洋法公約成員國也需遵守的國際習慣法」。

菲國參議院議長朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）十七日表示，中國海警的拘留權顯然違反海洋法規，尤其是自由航行權；一旦發生逮捕事件，可將案件交付聯合國，「甚至可能觸發與美國的『美菲聯防條約』」。菲國總統小馬可仕十九日也譴責中國的拘留威脅，警告「菲律賓全然無法接受這類行為。無論採取何種措施，我們永遠會保護國民」。

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